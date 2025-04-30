Steam'de Star Wars Oyunları İçin Yüzde 75'e Varan İndirimler Başladı!

Dijital oyun mağazası Steam'de popüler Star Wars oyunları için yüzde 75'e varan indirimler başladı. Star Wars Outlaws ve Star Wars Shadows of The Empire da dahil olmak üzere birçok yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte birkaç gün sürecek kampanya ile birlikte indirime giren Star Wars oyunları!

Steam'de Star Wars Oyunları için İndirim

Star Wars Outlaws, yüzde 50 oranında indirimle 55.99 dolardan 27.99 dolara düştü. Star Wars: Bounty Hunter 10.49 dolar yerine 5.24 dolarken, Star Wars Episode I Racer ise 7.19 dolardan 2.51 dolara inmiş durumda.

İndirime giren Star Wars oyunları şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyat Star Wars Outlaws 55.99 dolar 27.99 dolar (-50%) Star Wars: Bounty Hunter 10.49 dolar 5.24 dolar (-50%) Star Wars Episode I Racer 7.19 dolar 2.51 dolar (-65%) Star Wars: Rogue Squadron 3D 5.79 dolar 1.44 dolar (-75%) Star Wars Shadows of The Empire 3.59 dolar 0.89 dolar (-75%) Star Wars Knights of the Old Republic 5.79 dolar 1.44 dolar (-75%) Star Wars Knights of the Old Republic 2 - The Sith Lords 5.79 dolar 1.44 dolar (-75%)

Kampanya, 5 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Savaş Oyunları Festivali Devam Ediyor

Yakın zamanda başlayan ve 5 Mayıs'ta sona erecek Savaş Oyunları Festivali de devam ediyor. Bu kampanyayla indirime giren oyunlarsa şu şekilde sıralandı;

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Squad 24.99 dolar 7.49 dolar (-75%) Arma 3 37.99 dolar 8.73 dolar (-77%) Chivalry 2 39.99 dolar 9.99 dolar (-75%) Rising Storm 2: Vietnam 24.99 dolar 1.24 dolar (-95%) Kingdom's Deck 4.99 dolar 3.99 dolar (-20%) DYNASTY WARRIORS: ORIGINS 58.29 dolar 46.63 dolar (-20%) Steel Division 2 39.99 dolar 9.99 dolar (-75%) Easy Red 2 8.99 dolar 6.74 dolar (-25%) Total War: ROME 2 – Emperor Edition 26.99 dolar 6.74 dolar (-75%) Isonzo 14.99 dolar 3.74 dolar (-75%) Company of Heroes 3 26.99 dolar 13.49 dolar (-50%)

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