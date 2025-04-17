İndirim Rockstar'a Yaradı! Red Dead Redemption 2, Listelerin Altını Üstüne Getirdi

Steam, Türkiye'de haftanın en çok satan oyunlarını açıkladı. Listeye damga vuran yapım ise yüzde 75'lik dev indirimiyle Red Dead Redemption 2 oldu. Büyük indirim fırsatını kaçırmayan oyuncular, yapımı zirveye taşıdı. İşte bu haftanın en popüler oyunları!

Red Dead Redemption 2, Steam'i Salladı

Steam'in paylaştığı listeye baktığımızda ilk sırada Counter-Strike 2'nin yer aldığını görüyoruz. Uzun bir süredir liderliği elinde tutan bu yapımı PUBG: BATTLEGROUNDS ve Schedule 1 takip ediyor. R.E.P.O. ise dördüncü.

Rockstar Games'in 2018'de piyasaya sürdüğü ve yıllardır popüler listesinden düşmeyen Red Dead Redemption 2 ise beşinci oldu. 59.99 dolardan 14.99 dolara düşen yapım, büyük indirim sayesinde tekrardan üst sıralarda.

Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı;