İndirim Rockstar'a Yaradı! Red Dead Redemption 2, Listelerin Altını Üstüne Getirdi
Steam Türkiye'de en çok satanlar listesine göre Red Dead Redemption 2, indirimle birlikte tekrardan üst sıralara yükseldi. İşte listedeki yapımlar!
Steam, Türkiye'de haftanın en çok satan oyunlarını açıkladı. Listeye damga vuran yapım ise yüzde 75'lik dev indirimiyle Red Dead Redemption 2 oldu. Büyük indirim fırsatını kaçırmayan oyuncular, yapımı zirveye taşıdı. İşte bu haftanın en popüler oyunları!
Red Dead Redemption 2, Steam'i Salladı
Steam'in paylaştığı listeye baktığımızda ilk sırada Counter-Strike 2'nin yer aldığını görüyoruz. Uzun bir süredir liderliği elinde tutan bu yapımı PUBG: BATTLEGROUNDS ve Schedule 1 takip ediyor. R.E.P.O. ise dördüncü.
Rockstar Games'in 2018'de piyasaya sürdüğü ve yıllardır popüler listesinden düşmeyen Red Dead Redemption 2 ise beşinci oldu. 59.99 dolardan 14.99 dolara düşen yapım, büyük indirim sayesinde tekrardan üst sıralarda.
Steam Türkiye'de en çok satanlar şu şekilde sıralandı;
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Counter-Strike 2
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PUBG: BATTLEGROUNDS
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Schedule 1
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R.E.P.O.
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Red Dead Redemption 2
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Euro Truck Simulator 2
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Marvel Rivals
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World of Warships
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Path of Exile 2
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EA SPORTS FC 25
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Sons Of The Forest
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The Elder Scrolls® Online
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Black Desert
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Baldur's Gate 3
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THRONE AND LIBERTY
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The Last of Us Part II Remastered
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eFootball
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inZOI
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Devil May Cry 5
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Football Life Simulator