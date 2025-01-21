Oyunculara Müjde: Steam'de Strateji Oyunlarında %90'a Varan İndirim!

Steam strateji türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Popüler dijital mağaza üzerinden başlatılan kampanya kapsamında Age of Empires II: Definitive Edition, Europa Universalis IV, Crusader Kings III ve daha pek çok strateji oyunu indirime girdi.

Çok ucuza strateji oyunu satın alma fırsatı sunan "Gerçek Zamanlı Strateji Festivali" isimli kampanya 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren Strateji Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Europa Universalis IV 29,99 dolar 2,99 dolar %90 Stronghold: Warlords 18,99 dolar 1,89 dolar %90 Homeworld Remastered Collection 17,99 dolar 1,79 dolar %90 Homeworld: Deserts of Kharak 22,99 dolar 2,29 dolar %90 Age of Empires II: Definitive Edition 19,99 dolar 6,99 dolar %65 Crusader Kings III 29,99 dolar 8,99 dolar %70 Total War: ROME II - Emperor Edition 26,99 dolar 6,74 dolar %75 Iron Harvest 22,99 dolar 3,44 dolar %85 Halo Wars: Definitive Edition 19,99 dolar 4,99 dolar %75 Total War: THREE KINGDOMS 49,99 dolar 12,49 dolar %75 Age of Darkness: Final Stand 14,99 dolar 5,24 dolar %65 Age of Mythology: Retold Standard 22,99 dolar 15,40 dolar %33 Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront 17,99 dolar 4,49 dolar %75 Victoria 3 29,99 dolar 14,99 dolar %50 Northgard 14,99 dolar 3,74 dolar %75 Hearts of Iron IV 29,99 dolar 8,99 dolar %70 Planetary Annihilation: TITANS 29,99 dolar 9,89 dolar %67

İndirime giren strateji oyunları arasından hangilerini satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.