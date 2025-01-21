Oyunculara Müjde: Steam'de Strateji Oyunlarında %90'a Varan İndirim!
Steam'de başlatılan kampanya ile birlikte çok sayıda strateji oyunu çeşitli oranlarda indirime girdi. İşte kampanyanın detayları!
Steam strateji türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Popüler dijital mağaza üzerinden başlatılan kampanya kapsamında Age of Empires II: Definitive Edition, Europa Universalis IV, Crusader Kings III ve daha pek çok strateji oyunu indirime girdi.
Çok ucuza strateji oyunu satın alma fırsatı sunan "Gerçek Zamanlı Strateji Festivali" isimli kampanya 27 Ocak 2025 tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
İndirime Giren Strateji Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Europa Universalis IV
|29,99 dolar
|2,99 dolar
|%90
|Stronghold: Warlords
|18,99 dolar
|1,89 dolar
|%90
|Homeworld Remastered Collection
|17,99 dolar
|1,79 dolar
|%90
|Homeworld: Deserts of Kharak
|22,99 dolar
|2,29 dolar
|%90
|Age of Empires II: Definitive Edition
|19,99 dolar
|6,99 dolar
|%65
|Crusader Kings III
|29,99 dolar
|8,99 dolar
|%70
|Total War: ROME II - Emperor Edition
|26,99 dolar
|6,74 dolar
|%75
|Iron Harvest
|22,99 dolar
|3,44 dolar
|%85
|Halo Wars: Definitive Edition
|19,99 dolar
|4,99 dolar
|%75
|Total War: THREE KINGDOMS
|49,99 dolar
|12,49 dolar
|%75
|Age of Darkness: Final Stand
|14,99 dolar
|5,24 dolar
|%65
|Age of Mythology: Retold Standard
|22,99 dolar
|15,40 dolar
|%33
|Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront
|17,99 dolar
|4,49 dolar
|%75
|Victoria 3
|29,99 dolar
|14,99 dolar
|%50
|Northgard
|14,99 dolar
|3,74 dolar
|%75
|Hearts of Iron IV
|29,99 dolar
|8,99 dolar
|%70
|Planetary Annihilation: TITANS
|29,99 dolar
|9,89 dolar
|%67
Bu Kampanya Kaçmaz: Assassin's Creed Serisinde Dev İndirim!
Kampanya ile beraber Assassin's Creed serisindeki pek çok oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. İşte ucuza oyun alma fırsatının detayları!
İndirime giren strateji oyunları arasından hangilerini satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.