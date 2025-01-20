Bu Kampanya Kaçmaz: Assassin's Creed Serisinde Dev İndirim!

Popüler dijital mağaza Steam, Assassin's Creed oyunlarını henüz oynamayan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor. Başlatılan kampanya kapsamında Assassin's Creed Origins'ten Assassin's Creed Valhalla'ya kadar serideki pek çok oyunun fiyatı düştü.

Oldukça fiyata Assassin's Creed serisini satın alma fırsatı sunan kampanya 26 Ocak tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren Assassin's Creed Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Assassin's Creed Origins 47,99 dolar 7,19 dolar %85 Assassin's Creed Valhalla 47,99 dolar 11,99 dolar %75 Assassin's Creed 3 Remastered Edition 31,99 dolar 7,99 dolar %75 Assassin’s Creed Mirage 39,99 dolar 15,99 dolar %60 Assassin's Creed Odyssey - Standard Edition 47,99 dolar 9,59 dolar %80 Assassin’s Creed Chronicles: Russia 7,99 dolar 2,39 dolar %70 Assassin’s Creed Chronicles: India 7,99 dolar 2,39 dolar %70 Assassin’s Creed Chronicles: China 7,99 dolar 2,39 dolar %70 Assassin's Creed - Rogue 15,99 dolar 4,79 dolar %70 Assassin's Creed Unity 23,99 dolar 5,99 dolar %75 Assassin's Creed Revelations 15,99 dolar 4,79 dolar %70 Assassin's Creed Brotherhood 15,99 dolar 3,99 dolar %75 Assassin's Creed 2 15,99 dolar 3,99 dolar %75 Assassin's Creed: Director's Cut Edition 15,99 dolar 3,99 dolar %75

Assassin's Creed serisinde en sevdiğiniz oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.