Bu Kampanya Kaçmaz: Assassin's Creed Serisinde Dev İndirim!
Kampanya ile beraber Assassin's Creed serisindeki pek çok oyunun fiyatı önemli ölçüde düştü. İşte ucuza oyun alma fırsatının detayları!
Popüler dijital mağaza Steam, Assassin's Creed oyunlarını henüz oynamayan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor. Başlatılan kampanya kapsamında Assassin's Creed Origins'ten Assassin's Creed Valhalla'ya kadar serideki pek çok oyunun fiyatı düştü.
Oldukça fiyata Assassin's Creed serisini satın alma fırsatı sunan kampanya 26 Ocak tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
İndirime Giren Assassin's Creed Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Assassin's Creed Origins
|47,99 dolar
|7,19 dolar
|%85
|Assassin's Creed Valhalla
|47,99 dolar
|11,99 dolar
|%75
|Assassin's Creed 3 Remastered Edition
|31,99 dolar
|7,99 dolar
|%75
|Assassin’s Creed Mirage
|39,99 dolar
|15,99 dolar
|%60
|Assassin's Creed Odyssey - Standard Edition
|47,99 dolar
|9,59 dolar
|%80
|Assassin’s Creed Chronicles: Russia
|7,99 dolar
|2,39 dolar
|%70
|Assassin’s Creed Chronicles: India
|7,99 dolar
|2,39 dolar
|%70
|Assassin’s Creed Chronicles: China
|7,99 dolar
|2,39 dolar
|%70
|Assassin's Creed - Rogue
|15,99 dolar
|4,79 dolar
|%70
|Assassin's Creed Unity
|23,99 dolar
|5,99 dolar
|%75
|Assassin's Creed Revelations
|15,99 dolar
|4,79 dolar
|%70
|Assassin's Creed Brotherhood
|15,99 dolar
|3,99 dolar
|%75
|Assassin's Creed 2
|15,99 dolar
|3,99 dolar
|%75
|Assassin's Creed: Director's Cut Edition
|15,99 dolar
|3,99 dolar
|%75
106 TL Değerindeki Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Bu Fırsat Kaçmaz
Steam'de eğlenceli bir deneyim sunan oyun bedava oldu. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphaneye ekleyebilirsiniz. İşte detaylar!
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