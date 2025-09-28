Türkiye Bu Oyunu Konuşuyor! Steam Çok Satanlar Açıklandı

Steam, 16-23 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları açıkladı. Böylelikle Türk oyuncuların hangi yapımlara daha çok ilgi gösterdiği gözler önüne serildi. Listede hem yeni çıkan oyunlar hem de uzun süredir popülerliğini koruyan klasik yapımlar yer alıyor. Peki zirvede hangi oyun var? İşte 16-23 Eylül haftasında Steam Türkiye’de en çok satan oyunlar...

Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunar (16-23 Eylül 2025)

Zirvede her zamanki gibi Counter-Strike 2 yer alıyor. Valve’ın popüler FPS oyunu, uzun süredir liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Oynaması ücretsiz olması sayesinde para harcamak istemeyen oyuncuların da favorisi olmayı başarıyor. Onu takip eden isim ise EA SPORTS FC 26 oldu. 69,99 dolar fiyatıyla satılan bu oyun da uzun süredir ikinci sıradaki yerini koruyor.

Ön sipariş sürecinin ardından yakın zamanda piyasaya sürülen Dying Light: The Beast ise üçüncüyken, onu Dota 2 ve PUBG: BATTLEGROUNDS takip ediyor. Listenin devamındaysa Football Manager 26, Cyberpunk 2077, Black Desert, NBA 2K26 ve Battlefield 6 oyunlarını görüyoruz.

Sıra Oyun Fiyat 1 Counter-Strike 2 Oynaması Ücretsiz 2 EA SPORTS FC 26 69,99 dolar 3 Dying Light: The Beast 44,99 dolar 4 Dota 2 Oynaması Ücretsiz 5 PUBG: BATTLEGROUNDS Oynaması Ücretsiz 6 Football Manager 26 44,99 dolar 7 Cyberpunk 2077 15,74 dolar 8 Black Desert 4,99 dolar 9 NBA 2K26 69,99 dolar 10 Battlefield 6 69,99 dolar 11 SILENT HILL f 36,99 dolar 12 PEAK 3,99 dolar 13 Hollow Knight: Silksong 7,99 dolar 14 World of Tanks Oynaması Ücretsiz 15 World of Warships Oynaması Ücretsiz 16 Path of Exile 2 29,99 dolar 17 Euro Truck Simulator 2 10,09 dolar 18 Apex Legends Oynaması Ücretsiz 19 THRONE AND LIBERTY Oynaması Ücretsiz 20 eFootball Oynaması Ücretsiz

