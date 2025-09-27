Steam'de Tarihi Rekor! Bu Başarı İçin 9 Milyon TL'yi Feda Etti

Birçok oyuncu, Steam'de sadece gerçekten oynayacağı oyunları alır. Kütüphanelerini çok kalabalık tutmaktan hoşlanmazlar. Öte yandan bazıları da mümkün olduğunca çok oyuna sahip olmayı ister. İşte bu bu ikinci gruba giren SonixLegend, durumu biraz abartarak dikkat çekici bir rekorun altına attı.

SonixLegend, Steam'de 40 Bin Oyuna Sahip Oldu

Çinli bir Steam kullanıcısı olan SonixLegend, geçtiğimiz günlerde 40 bin oyuna ulaşarak "Oyun Koleksiyoncu" rozetini kazandı. Böyle bir başarı, dijital oyun platformunun tarihinde hiç görülmemişti. Bu nedenle SonixLegend bir ilki başardı. Ancak oyuncunun bu noktaya gelmesi çok da kolay olmadı.

SonixLegend'ın bu başarıyı elde etmesi, 15 yıl sürdü. Steam hesabını ilk olarak 24 Temmuz 2010 oluşturan oyuncu, zaman içinde çok sayıda oyun alarak şimdiye kadar kimsenin ulaşamadığı konuma geldi. Liderlik tablosunun ilk 100'ünde yer almak için en az 19 bin oyun gerekiyor. İlk 10'a yerleşmek içinse 33 bin oyuna sahip olmaya ihtiyacınız var. SonixLegend'ın ise şu anda 40 bin 87 oyuna sahip.

Bilmeyenler için Steam'de kullanıcıların profillerine ekleyebileceği pek çok rozet bulunuyor. Ne kadar çok oyuna sahip olursanız o kadar çok rozet elde ediyorsunuz. Platformun belirlediği her aşamada profilinize yeni bir rozet ekleme imkânına sahip oluyorsunuz ve bu 40 bin oyuna kadar devam ediyor. Şu anlık bundan daha üst kademe mevcut değil.

Oyuncu, bu başarıyı elde etmek için çok sayıda ucuz oyun almış gibi görünüyor. Buna rağmen hesabın toplam değeri, SteamDB'ye göre 236617 dolara (9 milyon 837 bin 966 TL) denk geliyor. Oyuncunun hesabındaki tüm oyunları oynaması için birkaç yılını hiç ara vermeden bilgisayar başında geçirmesi gerekiyor.

SonixLegend'ın hesabında aslında çok daha fazla oyun / yazılım mevcut ancak bunların büyük bir kısmı, Steam'in göz önüne almadığı önemsiz şeylerden oluşuyor. Sahip olduğu en pahalı şey ise 249 dolar (10 bin 352 TL) fiyat etiketine sahip 3D modelleme uygulaması 3DF Zephyr Lite'ın Steam sürümü. Bunların dışındakilerin değeri 200 doları geçmiyor ve daha çok bulmaca oyunlarından oluşuyor.