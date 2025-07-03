Türkiye'de Zirve Değişmedi! Steam Çok Satanlar Açıklandı

Popüler dijital oyun mağazası Steam, 24 Haziran - 1 Temmuz 2025 tarihleri arasında Türkiye’de en çok oynanan oyunları paylaştı. Milyonlarca oyuncunun ziyaret ettiği platformun zirvesinde Valve tarafından geliştirilen ve ücretsiz sunulan Counter-Strike 2 yine liderliğini koruyor.

Listenin ikinci sırasında 13.99 dolarlık fiyatıyla EA SPORTS FC 25 yer alırken, hemen ardından 3.99 dolara satılan PEAK geliyor. Ayrıca listede REMATCH, ELDEN RING, Euro Truck Simulator 2 ve Sons Of The Forest gibi öne çıkan yapımlar da dikkat çekiyor.

Steam Türkiye En Çok Satanlar (24 Haziran - 1 Temmuz 2025)

Sıra Oyun Adı Fiyat 1 Counter-Strike 2 Ücretsiz 2 EA SPORTS FC 25 13.99 dolar (-80%) 3 PEAK 3.99 dolar 4 REMATCH 14.99 dolar 5 ELDEN RING 23.99 dolar (-40%) 6 Euro Truck Simulator 2 2.52 dolar (-75%) 7 Sons Of The Forest 5.09 dolar (-66%) 8 Red Dead Redemption 2 14.99 dolar (-75%) 9 Cyberpunk 2077 15.74 dolar (-65%) 10 Dead by Daylight 5.99 dolar (-60%) 11 PUBG: BATTLEGROUNDS Ücretsiz 12 Black Desert Ücretsiz (-100%) 13 Rust 11.39 dolar (-40%) 14 Mount & Blade 2: Bannerlord 9.99 dolar (-50%) 15 R.E.P.O. 4.63 dolar (-20%) 16 Grand Theft Auto 5 Legacy 17 Forza Horizon 5 16.39 dolar (-50%) 18 Baldur's Gate 3 27.99 dolar (-20%) 19 eFootball Ücretsiz 20 Ready or Not 14.49 dolar (-50%)

Counter-Strike 2 Liderliğini Sürdürüyor

Yılın başından beri her hafta paylaşılan listede birinci olduğunu gördüğümüz Counter-Strike 2, efsane Counter-Strike serisinin son halkası. Hem profesyonel espor sahnesinde hem de gündelik oyuncular arasında popülerliğini sürdüren yapımın bu başarısını sürdürüp sürdüremeyeceğini ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.