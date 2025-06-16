Türkiye'de En Popüler Oyunlar Açıklandı! Efsane FPS Oyunu Zirveden Düşmüyor

Steam, Türkiye'de 3-10 Haziran tarihleri arasında en çok satan oyunları açıkladı. Popüler FPS oyunu liderliğini sürdürmeye devam etti. İşte sıralama!

Emir Yasin Bolat
Emir Yasin Bolat -

Popüler dijital oyun platformu Steam, 3-10 Haziran tarihleri arasında Türkiye’de en çok satan oyunları paylaştı. Son yıllarda döviz kurlarındaki artış nedeniyle oyun fiyatları ciddi şekilde yükselmiş olsa da bu durum oyuncuların ilgisini azaltmış gibi görünmüyor. Listede yine popüler yapımların zirvede yer aldığı görülüyor. İşte Türkiye'de en çok satan oyunlar...

Steam Türkiye'de 3-10 Haziran Tarihleri Arasında En Çok Satanlar

Steam’in Türkiye listesine göz attığımızda zirvede yine değişiklik yok. Counter-Strike 2, liderliğini korumaya devam ediyor. Listenin ikinci sırasında ise sürpriz bir çıkış yapan Dune: Awakening yer alıyor. 5 Haziran’da piyasaya sürülen bu yapım, Türkiye’de kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı ve üst sıralara adını yazdırmayı başardı.

Listenin devamındaysa ELDEN RING NIGHTREIGN, DELTARUNE, Forza Horizon 5, Lies of P, PUBG: BATTLEGROUNDS ve Dead by Daylight oyunlarının yer aldığını görüyoruz. Sıralamanın tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Steam Türkiye'de 3-10 Haziran tarihleri arasında en çok oynanan oyunlar şu şekilde sıralandı;

  1. Counter-Strike 2 – Oynaması ücretsiz
  2. Dune: Awakening – 29.99 dolar
  3. ELDEN RING NIGHTREIGN – 25.99 dolar
  4. DELTARUNE – 12.49 dolar
  5. Forza Horizon 5 – 16.39 dolar (indirimli)
  6. Lies of P – 35.99 dolar
  7. PUBG: BATTLEGROUNDS – Oynaması ücretsiz
  8. Dead by Daylight – 14.99 dolar
  9. REMATCH – 14.99 dolar (ön sipariş)
  10. Resident Evil 4 – 12.49 dolar (indirimli)
  11. EA SPORTS FC 25 – 69.99 dolar
  12. Rust – 18.99 dolar
  13. Stellar Blade – 59.99 dolar
  14. Dota 2 – Oynaması ücretsiz
  15. Resident Evil Village – 6.24 dolar (indirimli)
  16. Lies of P: Overture – 18.00 dolar
  17. Resident Evil 7 Biohazard – 4.79 dolar (indirimli)
  18. R.E.P.O. – 5.79 dolar
  19. Euro Truck Simulator 2 – 10.09 dolar
  20. Drive Beyond Horizons – 12.49 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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