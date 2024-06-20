Red Dead Redemption 2'nin Unutulmaz Hikayesi Türkçe Dublaj ile Hayat Buldu (Video)

Red Dead Redemption 2, kuşkusuz tüm zamanların en iyi oyunlarından biri. Hikayesi, açık dünyası, oynanışı ve detay seviyesi ile adeta bir başyapıt. Ancak bu deneyim, ingilizcesi zayıf olanlar biraz yarım. Bildiğiniz üzere Rockstar, oyunlarında şu an için resmi Türkçe dil seçeneğini göremiyoruz.

Oyuncuların kendi imkanları ile PC'de RDR 2 Türkçe yama kurması gerekiyor. Ancak bu da alt yazı takip etmekte zorlananların hikayeden kopmasına neden olabiliyor. Neyse ki yarım da olsa bir çözüm ayağınıza geldi. Bir YouTube kanalı, Red Dead Redemption 2'nin hikaye moduna Türkçe dublaj ekleyerek kanalına yükledi.

Red Dead Redemption 2'ye Türkçe Dublaj Yapıldı!

Sevilen oyunlara Türkça dublaj eklediği videolar ile adını duyuran TanProduction, Red Dead Redemption 2'nin hikaye modunun tamamını bir video ile YouTube'a yükledi. İki saat uzunluğundaki video, oyunun ana hikayesini baştan aşağı Türkçe deneyimlemenize olanak sağlyor.

Elbette ki bu sahneler oynanış elementleri içermiyor ve ara sahne olarak adlandırdığımız sinematiklerden oluşuyor. Video, her ne kadar kesin bir çözüm olmasa da oyunu oynamış ama dil bariyeri nedeniyle yaşananları tam da kavrayamamış oyuncular için bir çözüm sunuyor.

Üstelik bu pek de amatör bir çalışma sayılmaz. Videonun açıklama kısmına baktığımızda emeği geçenler listesinde yaklaşık 36 kişinin olduğunu görüyoruz. Ancak bu emeğe ne olacağı şu an için belirsiz. Bildiğiniz üzere Rockstar Games, kendi ticari mülkü ile yapılan çalışmalarda oldukça hassas. Bu nedenle bir telif söz konusu olabilir.

Eğer merak ediyorsanız Red Dead Redemption 2 Türkçe dublaj kadrosu ise şu şekilde:

Seslendirenler:

Arthur Morgan: Mutlu Albayram

Dutch van der Linde: Can Sivri

John Marston: İlham Erdoğan

Micah Bell: Tuğbey İstanbulluoğlu

Hosea Matthews: Sinan Divrik

Abigail Roberts: Melissa Menteşe

Reverend Swanson: Bora Sivri

Andrew Milton: Atakan Arısoy

Lenny Summers: Tan Şahinkanat

Javier Escuella: Ahmet Akkuş

Bill Williamson: Oray Özgan

Susan Grimshaw: Asuman Burnak

Sadie Adler: Nur Eraslan

Jack Marston: Kerimcan Şentürk

Angelo Bronte: Ömer Yıldıran

Colm O'Driscoll: Aykut Akkaşoğlu

Charles Smith:: Kaan Aytanç

Molly O'Shea: Ekin Ayça Gümüş

Jamie Gillis: Taha Kaan

Simon Pearson: Alican Timur

Tilly Jackson: Öykü Ertek

Rahibe Calderon: Ayşe Kurtel

Barmen: Onur Pakel

Mal Müşteri: Dost Kayaoğlu

Edith Downes: Zeynep Ada Çelik

Thomas Downes: Arda Donikyan

Mr: Ross: Zekeriya Muhammet Kibar

Gloria: Yasemin Varyemişçi

Şerif: Tamer Yurdaer

Karen Jones: Nehir Yıldız

Mary-Beth Gaskill: Miray Özdönmez

Good Samaritan: Avni Burak Yenice

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