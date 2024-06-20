Red Dead Redemption 2'nin Unutulmaz Hikayesi Türkçe Dublaj ile Hayat Buldu (Video)
Bir YouTube kanalı, Red Dead Redemption 2'nin hikaye moduna Türkçe dublaj yaparak yayınladı. İşte detaylar!
Red Dead Redemption 2, kuşkusuz tüm zamanların en iyi oyunlarından biri. Hikayesi, açık dünyası, oynanışı ve detay seviyesi ile adeta bir başyapıt. Ancak bu deneyim, ingilizcesi zayıf olanlar biraz yarım. Bildiğiniz üzere Rockstar, oyunlarında şu an için resmi Türkçe dil seçeneğini göremiyoruz.
Oyuncuların kendi imkanları ile PC'de RDR 2 Türkçe yama kurması gerekiyor. Ancak bu da alt yazı takip etmekte zorlananların hikayeden kopmasına neden olabiliyor. Neyse ki yarım da olsa bir çözüm ayağınıza geldi. Bir YouTube kanalı, Red Dead Redemption 2'nin hikaye moduna Türkçe dublaj ekleyerek kanalına yükledi.
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Red Dead Redemption 2'ye Türkçe Dublaj Yapıldı!
Sevilen oyunlara Türkça dublaj eklediği videolar ile adını duyuran TanProduction, Red Dead Redemption 2'nin hikaye modunun tamamını bir video ile YouTube'a yükledi. İki saat uzunluğundaki video, oyunun ana hikayesini baştan aşağı Türkçe deneyimlemenize olanak sağlyor.
Elbette ki bu sahneler oynanış elementleri içermiyor ve ara sahne olarak adlandırdığımız sinematiklerden oluşuyor. Video, her ne kadar kesin bir çözüm olmasa da oyunu oynamış ama dil bariyeri nedeniyle yaşananları tam da kavrayamamış oyuncular için bir çözüm sunuyor.
Üstelik bu pek de amatör bir çalışma sayılmaz. Videonun açıklama kısmına baktığımızda emeği geçenler listesinde yaklaşık 36 kişinin olduğunu görüyoruz. Ancak bu emeğe ne olacağı şu an için belirsiz. Bildiğiniz üzere Rockstar Games, kendi ticari mülkü ile yapılan çalışmalarda oldukça hassas. Bu nedenle bir telif söz konusu olabilir.
Eğer merak ediyorsanız Red Dead Redemption 2 Türkçe dublaj kadrosu ise şu şekilde:
Seslendirenler:
- Arthur Morgan: Mutlu Albayram
- Dutch van der Linde: Can Sivri
- John Marston: İlham Erdoğan
- Micah Bell: Tuğbey İstanbulluoğlu
- Hosea Matthews: Sinan Divrik
- Abigail Roberts: Melissa Menteşe
- Reverend Swanson: Bora Sivri
- Andrew Milton: Atakan Arısoy
- Lenny Summers: Tan Şahinkanat
- Javier Escuella: Ahmet Akkuş
- Bill Williamson: Oray Özgan
- Susan Grimshaw: Asuman Burnak
- Sadie Adler: Nur Eraslan
- Jack Marston: Kerimcan Şentürk
- Angelo Bronte: Ömer Yıldıran
- Colm O'Driscoll: Aykut Akkaşoğlu
- Charles Smith:: Kaan Aytanç
- Molly O'Shea: Ekin Ayça Gümüş
- Jamie Gillis: Taha Kaan
- Simon Pearson: Alican Timur
- Tilly Jackson: Öykü Ertek
- Rahibe Calderon: Ayşe Kurtel
- Barmen: Onur Pakel
- Mal Müşteri: Dost Kayaoğlu
- Edith Downes: Zeynep Ada Çelik
- Thomas Downes: Arda Donikyan
- Mr: Ross: Zekeriya Muhammet Kibar
- Gloria: Yasemin Varyemişçi
- Şerif: Tamer Yurdaer
- Karen Jones: Nehir Yıldız
- Mary-Beth Gaskill: Miray Özdönmez
- Good Samaritan: Avni Burak Yenice
Diğer Sesler:
- Barış Şalem
- Doğukan Akdeniz
- Fatih Genar Satış
- Yiğit Efe Mamur
- Arda Demirbaş
- Erkan Gençay