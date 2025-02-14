PS5'in Türkçe Destekli Popüler Oyunu PC'ye Geliyor! Tarih Verildi

PlayStation 5 (PS5) oyunları PC platformuna gelmeye devam ediyor. Bu kez geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve büyük beğeni toplayan Stellar Blade PC'ye gelmeye hazırlanıyor. Peki, Stellar Blade PC'ye ne zaman çıkacak?

Shift Up tarafından Unreal Engine 4 motoruyla geliştirilen oyun 26 Nisan 2024 tarihinde PlayStation 5 platformuna çıktı. Etkileyici grafikleri, atmosferi ve hikâyesiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran oyunda insanlığı yok olmaktan kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunda güçlü yaratıklara karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Yaratıklara karşı mücadele ederken aynı zamanda felaketin gizemlerini de çözmeye çalışıyoruz.

Stellar Blade PC Çıkış Tarihi

Çok sayıda bilgisayar oyuncusu tarafından merakla beklenmeye başlanan Stellar Blade isimli oyunun PC sürümü 2025 yılının haziran ayında piyasaya sürülecek. Oyunu Steam üzerinden istek listenize ekleyebilirsiniz. Bunun için oyunun Steam sayfasını ziyaret etmeniz ve ardından "İstek Listesine Ekle" butonuna tıklamanız yeterlidir.