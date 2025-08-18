Google Fotoğraflar Yeni Tinder Uygulaması Oldu

Google, kullanıcıların bulut depolama alanını yönetmesini kolaylaştıracak yeni bir özelliği test etmeye başladı. Uygulamanın bazı sürümlerinde görülen yenilik, fotoğraf ve videoların hızlıca silinmesi ya da korunmasını baz alıyor. Sisteme genel olarak baktığımızda özelliğin randevu uygulaması Tinder ile benzer bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bildiğiniz üzere Tinder uygulamasında sağa-sola kaydırma işlemi yapılabiliyor. Aynı el hareketi, şimdi Google Fotoğraflar uygulamasında yer alıyor.

Google Fotoğraflar Kaydırma İşlemi Nasıl Yapılır?

Google Fotoğraflar uygulaması üzerinde gezinirken sağa veya sola kaydırma işlemi yaptığınızda bazı işlevleri yerine getirmiş olacaksınız. Artık sola kaydırma işlemi, fotoğraf veya videoları silmenizi sağlayacak. İçeriğin saklanmasını istiyorsanız da tam tersini, yani sağa kaydırma işlemini yapmanız gerekiyor. Bu özelliği aktifleştirmek için herhangi bir ek ayar bulunmuyor. Yani herkese açıldığında tamamen otomatik bir şekilde entegre edilmiş olacak.

Fotoğraflar Uygulaması Ne Zaman Güncellenecek?

Teknoloji kulislerinde dönen haberler, bu özelliğin deneme sürecinden geçtiğini ve sınırlı sayıda kullanıcıya açıldığı gösteriyor. Özelliğin ne zaman geniş kitlelere sunulacağı ise belli değil. Google, kullanıcılardan gelen geri bildirimlere bakarak özelliği geliştirecek. İlk izlenimler, kaydırma sisteminin pratik ve eğlenceli bir yapıda olduğunu gösteriyor. Yani yüksek ihtimalle iptal edilmeyecek bir proje.

Sizce Google Fotoğraflar uygulamasına böyle bir sistemin entegre edilmesi kolaylık sağlar mı, yoksa "yanlışlıkla kaydırma" sonucu anıların kaybolması sorunu mu baş gösterir? Konuyla ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.