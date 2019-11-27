Steve Jobs İmzalı Disket, 7.500 Dolara Satışa Çıkarıldı

Steve Jobs’ın bir imzası ne kadar değerlidir? Görünüşe göre, üst model 16 inç bir MacBook Pro ve iPhone 11 Pro Max’in toplamından daha değerli.

RR Auction adlı bir Müzayede Evi, Apple'ın kurucu ortağı tarafından imzalanan bir disketi yaklaşık 7.500 dolara satışa çıkardı.

Söz konusu disketin içerisinde 1988 yılı civarına ait olan bir Macintosh Sistem Araçları 6.0 yazılımı bulunuyor. RR Auction, Jobs’ın genellikle imza vermeyen biri olduğu için bu disketin özellikle değerli olduğunu belirtiyor.

Disketle ilgili açıklamanın bir kısmında, “Herkes tarafından arzulanan, Jobs’un nadiren görülen bir imzası.” ifadelerine yer verildi. Çünkü Jobs’ın, koleksiyoncuların imza isteklerini çoğu zaman geri çevirdiği biliniyor.

Bu özel disket şu anda RR Auction tarafından açık artırmaya çıkarılmış durumda ve şimdiye kadar gelen en yüksek teklif 5.000 doların biraz üzerinde. Ancak açık artırma 1 hafta daha devam edecek.

Yine de disket satıldığında, muhtemelen Steve Jobs imzalı en değerli nesne olamayacak. Çünkü geçtiğimiz Eylül ayında Jobs imzalı orijinal bir Toy Story (Oyuncak Hikayesi) posteri 31.250 dolara satılmıştı.