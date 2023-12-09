Steve Jobs İmzası Taşıyan Eski Bir Apple Çeki 46.000 Dolara Satıldı!

Eski Apple CEO'su ve kurucu ortağı Steve Jobs tarafından imzalanmış bir çek bu hafta açık artırmada 46.000 dolara satıldı.

"Apple Computer Company" tarafından 1976 yılında verilen 4,01 dolarlık çek, elektronik perakendecisi RadioShack adına düzenlenmişti.

Çek Apple Computer Company Adına Doldurulmuştu

Jobs çeki, Steve Wozniak ile birlikte Apple-1 bilgisayarı üzerinde çalıştıkları 23 Temmuz 1976 tarihinde doldurmuştu. İkili, 50 tanesi Temmuz 1976'da The Byte Shop'a 666.66 dolara satılan yaklaşık 200 Apple-1 makinesi üretti.

RadioShack çekinde, Apple ailesinin garajında çalışırken Jobs'un kullandığı bir telesekreter servisi ve posta bırakma noktası için Palo Alto adresi yer alıyor.

RR Auction çekin en az 25.000 dolara satılmasını bekliyordu ancak daha fazlasına satıldı. Apple ve Steve Jobs'a ait nostaljik ürünler ve hatıralar son yıllarda giderek daha yüksek fiyatlara alıcı buluyor.

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