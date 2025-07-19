"Stop Killing Games" Kampanyasına Sinir Bozacak Bir Yanıt Geldi

Yarış oyunu The Crew'un çevrimdışı oynanamaz hale gelerek tamamen erişim dışı kalmasının ardından patlak veren dijital mülkiyet krizi, Avrupa'da milyonları ayağa kaldırdı ve ortaya, "Stop Killing Games" (Oyunları Öldürmeyi Durdurun) kampanyası çıktı. Kısa sürede büyük ses getiren kampanyada binlerce kişi imza verdi. Sonunda kampanya, 1 milyondan fazla imza toplamayı başardı.

The Crew oyununun sahibi Ubisoft, bu furyayı sonlandırmak istiyor. Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, eninde sonunda tüm video oyunlarının kaderinin bu olduğunu söyleyerek şu savunmayı yaptı:

Tüm video oyunu yayıncıları bu sorunla karşı karşıya. Bir hizmet sunuyorsunuz, ancak hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor ve bir noktada bu hizmet sonlandırılabiliyor.

The Crew 2 Yalnızca 1 Euro Karşılığında Satılıyor

Guillemot'un açıklaması, "hiçbir oyun sonsuza kadar devam edemez" demenin kibar hali. Tepkiler çığ gibi büyüyünce Ubisoft çareyi "The Crew 2" oyununu piyasaya sürmekte buldu.

The Crew 2, kullanıcıların oyuna devam edebilmesi için 1 euro'luk bir bedelle satışa sunulmuştu. Karar, tüketici hakları savunucuları tarafından yetersiz bulundu. Çünkü zaten satın alınmış bir oyunu sonlandırıp yenisini çıkarmak, cüzî bir ücret karşılığında olsa bile mülkiyet haklarına aykırı.

Ubisoft, "oyunu kapattık ama yenisini uygun bir fiyattan" verdik diyerek işleri yumuşatmaya çalışmış olsa da, olaya teknik açıdan bakıldığı zaman bir oyunu oynamak için yenisini alma zorunluluğu olduğu detayı değişmiyor.

Stop Killing Games Kampanyası Neyi Savunuyor?

The Crew kutulu satılmış ve sunucuların kapanması durumunda erişilemeyeceğine dair bilgi, yalnızca arka yüzeyde küçük puntolarla verilmişti. Bilgi, müşteriye yeterince ulaşamadan önce patladı ve Stop Killing Games kampanyası, bu duruma tepki olarak doğru. Kampanyanın amacı oldukça basit.

İmza verenler, oyunların çevrimiçi servis desteği sona erse bile, bir şekilde çevrimdışı oynanabilir hale getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani şirketlerin bir oyuna sonsuza kadar destek vermesini değil, erişim sona erdiği zaman en azından çevrimdışı oynama seçeneğinin aktifleştirilmesini istiyorlar.

Sizce Stop Killing Games kampanyası yerinde bir tepki mi? Yorumlarda tartışalım.