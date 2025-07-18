Ubisoft'un 18 Yıllık Efsane Oyunu Netflix'te Dizi Olacak

Ubisoft'un efsanesi serisi Assassin's Creed, ikinci çeyrekte rekor gelir açıklayan Netflix platformunda boy gösterecek. 2007 yılından bu yana geçen sürede 230 milyondan fazla kopya satan Assassin's Creed şimdi canlı aksiyon uyarlamasına kavuşuyor. Ubisoft, daha önceden çalkantılı olan geleceğini, listeleri altüst eden Assassin's Creed: Shadows sayesinde kurtarmayı başarmıştı.

Hayranlar, oyuna sadık kalarak harmanlanmış felsefi, akrobatik dövüş sahnelerine ev sahipliği yapan bir tarih dizisi bekliyor. Assassin's Creed Netflix uyarlaması, iki şirket arasında yapılan 2020 imzalı anlaşmanın ilk hasadı olacak.

Netflix, Oyunlardan Uyarlama Diziler Kategorisini Genişletiyor

Netflix'in Drama Başkan Yardımcısı Peter Friedlander, Ubisoft ile olan ortaklığın, sahip oldukları cesur vizyonun bir yansıması olarak nitelendiriyor. Ubisoft'un geliştirdiği Assassin's Creed serisi; Netflix platformunda boy gösteren diğer oyun uyarlamalarının yanındaki yerini alacak. Bu esnada Ubisoft da 6 yıl içinde 9 Assassin's Creed oyunu çıkarmak için çalışmaya devam edecek.

Daha önce de League of Legends bazlı Arcane, Castlevania ve Cyberpunk: Edgerunners gibi oyunlar büyük başarılara imza atmıştı. Splinter Cell: Deathwatch da çok yakında gelecek.

Assassin's Creed Netflix Uyarlaması Kadrosu ve Çıkış Tarihi

Dizinin yapım kadrosunda Ubisoft'tan Gerard Guillemot, Austin Dill ve Matt O'Toole gibi isimler yer alıyor. Yapımın baş isimleri ise Westworld'dun arkasındaki isim Roberto Patino ve Homecoming'den tanıdığımız David Wiener yer alacak. Yayın tarihine dair bir açıklama gelmedi. Dizinin cast ekibi de açıklanmadı, ancak yakın zamanda belli olacaktır.

Ubisoft Film & Television yöneticisi Margaret Boykin ise dizinin hem sadık hayranları hem de yeni izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sunacağını vurguladı. Dizi, oyunun özüne sadık kalacak ve iki gizli topluluğun yüzyıllara yayılan savaşını konu alacak. Karakterlerin kimlik, inanç ve kader arayışı, derin bir şekilde anlatılacak. Ancak hangi oyundan baz alınacağı detayı da şu an sürpriz bir element.