Netlix, Stranger Things’in 4. Sezon Yayın Tarihini Paylaştı: Veda Ediyor

Netflix’ten yapılan yeni açıklamada dizinin 4. sezon yayın tarihi ve birçok detay paylaşıldı. Edinilen bilgilere göre Stranger Things dizisinin dördüncü sezonu iki kısım ile izleyici karşısına çıkacak. Buna göre Stranger Things 1. Kısım 27 Mayıs’ta yayınlanırken, 2. kısım ise 1 Temmuz’da izleyicisi ile buluşacak. 4. sezon yayın tarihinin açıklanmasının ardından sevilen dizinin 5. sezon ile ekranlara veda edeceği de açıklandı.

‘Bizi En Çok Zorlayan Sezon’

Dizinin yaratıcıları Duffer kardeşler, dizinini hayranlarına detaylı bilgileri açık bir mektup ile paylaştı. Dünya çapında büyük bir ilgi gören dizinin geleceği hakkındaki ayrıntıları paylaşan kardeşler şu açıklamayı yaptı;

‘Dokuz senaryo, sekiz yüzden fazla sayfa, neredeyse iki yıl süren çekimler, binlerce görsel efekt ve herhangi bir sezonun neredeyse iki katına varan uzunluğuyla Stranger Things 4, bugüne kadar bizi en çok zorlayan ve aynı zamanda en çok mutlu eden sezon oldu.

4. sezonu hem benzeri görülmemiş derecede uzun olduğu hem de mümkün olan en kısa sürede size sunmak istediğimiz için iki kısım halinde yayınlayacağız. 1. Kısım 27 Mayıs tarihinde yayında olacak. 2. Kısım ise ilkinden 5 hafta sonra 1 Temmuz’da ekranlarda olacak.'

‘4. Sezon Sonun Başlangıcı Olacak’

Dördüncü sezonun sonun başlangıcı olacağını söyleyen Buffer kardeşler şu bilgileri paylaştı; 'Bundan 7 yıl önce Stranger Things’in olay örgüsünün tamamını planlamıştık. O zamanlar, öykünün dört veya beş sezon süreceğini tahmin ediyorduk. Zaman içinde, dört sezonda anlatılamayacak kadar büyük bir öykü olduğunu ispatladı. Ne var ki çok yakında sizin de fark edeceğiniz üzere, artık finale doğru yaklaşıyoruz. 4. Sezon sondan bir önceki sezon olacak. Ardından son sezon olan 5. Sezon yayınlanacak.’