Kedi Simülatörü Stray, Animasyon Filmine Dönüştürülüyor!

2022 yılında çıkan Stray, BlueTwelve Studio tarafından geliştirilen ve Annapurna Interactive tarafından yayınlanan bir macera oyunu.

PlayStation, PC ve Xbox'ta oynanan Stray, tüm dünyada çok sevildi. Şimdi ise yepyeni bir dönem başlıyor. Stray, bir animasyon filmine dönüştürülüyor.

Filmde Neler Olacak?

Henüz filmin ne zaman çıkacağı bilinmiyor ancak yine Annapurna Animation tarafından geliştirilecek.

Annapurna, bünyesinde barındırdığı Outer Wilds, What Remains of Edith Finch, Donut County, Journey gibi diğer oyunları da film veya diziye dönüştürmeyi planladığını açıkladı.

Filmin çıkış tarihinin yanı sıra isminin ne olacağı ve konusu da tam olarak bilinmiyor. Ancak oyundan yola çıkacak olursak yalnız ve kaybolmuş bir sokak kedisinin korkutucu bir şehirde yolunu bulmaya çalışmasını konu edinen bir hikâyeye sahip olabilir.

Annapurna Animation'ın patronu Robert Baird, dizi hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Bu bir kedi ve robot hakkında bir arkadaşlık komedisi ve çok komik bir dinamik var. Yani bu işin doğasında bir komedi var ama bu filmde tek bir insan yok. Bence oyunun inanılmaz derecede popüler olmasının nedenlerinden biri de bu. Dünyayı sevimli bir kedinin bakış açısından görüyorsunuz. İnsansız animasyon filmleri yeni bir şey olmasa da Pixar, antropomorfik canavarlardan elementlere kadar her konuda piyasayı ele geçirdi. Bunu nasıl başardılar ve biz bunu filmde nasıl başaracağız? Bazen imkansız gibi görünse de başaracağız. Oyunun özünün ve hikâyeyi anlatmanın anahtarının bu olduğunu biliyoruz."

Robert Baird, "Bu tamamen bizi insan yapan şeylerle ilgili bir oyun ve içinde hiç insan yok." diyerek oyunun insan olmayan karakterlerle insanlığın ne anlama geldiğini anlatan özel bir hikâyeye sahip olduğunu vurguluyor.

Peki siz filmi izleyecek misiniz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.