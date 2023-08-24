Spotify'ın Podcast Yaratıcılarına Özel Bir Dizi Analiz Aracı Geliyor!

Spotify, podcast yaratıcıları için Apple tarafından bu hafta başında tanıtılanlarla aynı işlevselliğe sahip bir dizi yeni yararlı araç duyurdu. Şirket ayrıca podcast'leri keşfetmeyi kolaylaştıracak bazı iyileştirmeleri de açıkladı.

TechCrunch'ın haberine göre tüm güncellemeler bugün Podcast Movement konferansında duyuruldu ve muhtemelen önümüzdeki haftalarda belirli ülkelerde kullanıma sunulacak.

Spotify'ın podcast'leri kullanıma sunmasından bu yana ilk kez içerik oluşturucular podcast sayfalarını kişiselleştirebilecekler. Örneğin bir biyografi ve sosyal medya hesaplarına bağlantılar ekleyebilecekler. Buna ek olarak podcast yaratıcıları, yeni dinleyicilere içeriklerini tanıtmaya yardımcı olmak için "bölüme başlamak için en iyi yer" gibi ibareler ekleyebilecekler.

Podcast Yaratıcıları İçin Analiz Araçları Yolda

Daha da önemlisi, Spotify podcast yaratıcıları artık içeriklerinin platformda nasıl keşfedildiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak bir dizi analiz aracına sahip olacaklar.

Yeni bir gösterge paneli, içerik oluşturuculara podcast'lerinin ve tek tek bölümlerinin son 30 gündeki toplam gösterim sayısı ve trend olup olmadıkları ve nasıl trend oldukları gibi çeşitli bilgiler sağlayacak.

Peki siz bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.