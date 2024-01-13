Suicide Squad: Kill the Justice League Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Duyurulduğu günden beri pek çok ilginç olayla karşımıza çıkan Suicide Squad: Kill the Justice League'in sistem gereksinimleri açıklandı.

Çıkışına oldukça az bir süre kalan Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady Studios tarafından geliştiriliyor ve oyun 2 Şubat'ta oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk oynanış videolarının yayınlanmasıyla oyunculardan büyük tepki gören oyun önemli bir erteleme almış ve oynanışında belli başlı değişikliklere gitmişti.

Ön sipariş sürecinde de ülkemizde başlangıçta ön siparişe sunulmayan oyun, kısa süreliğine Epic Games Store'da 999.999 TL fiyat etiketiyle listelenmişti. Ardından oyun geçtiğimiz hafta Steam'de 70 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Suicide Squad: Kill the Justice League Sistem Gereksinimleri

Minimum

Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1080p / Düşük / 30 FPS

İşlemci: i5-8400K veya Ryzen 5 1600

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56

RAM: 16 GB

Depolama: SSD gerekli

Minimum / 60 FPS

Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1080p / Düşük / 60 FPS

İşlemci: i7-9700K veya Ryzen 7 5800X

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 veya AMD RX 5700 XT

RAM: 16 GB

Depolama: SSD gerekli

Önerilen

Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1440p / Orta / 60 FPS

İşlemci: i7-10700K veya Ryzen 7 5800x3D

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2080 veya AMD RX 6800 XT

RAM: 16 GB

Depolama: SSD gerekli

Ultra

Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 4K / Yüksek / 60 FPS

İşlemci: i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7800x3D

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3080 veya AMD RX 7900 XT

RAM: 16 GB

Depolama: SSD gerekli

Peki siz yayınlanan sistem gereksinimleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.