Suicide Squad: Kill the Justice League Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
Yılın merakla beklenen oyunlarından Suicide Squad: Kill the Justice League'in sistem gereksinimleri açıklandı. İşte detaylar!
Duyurulduğu günden beri pek çok ilginç olayla karşımıza çıkan Suicide Squad: Kill the Justice League'in sistem gereksinimleri açıklandı.
Çıkışına oldukça az bir süre kalan Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady Studios tarafından geliştiriliyor ve oyun 2 Şubat'ta oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
İlk oynanış videolarının yayınlanmasıyla oyunculardan büyük tepki gören oyun önemli bir erteleme almış ve oynanışında belli başlı değişikliklere gitmişti.
Ön sipariş sürecinde de ülkemizde başlangıçta ön siparişe sunulmayan oyun, kısa süreliğine Epic Games Store'da 999.999 TL fiyat etiketiyle listelenmişti. Ardından oyun geçtiğimiz hafta Steam'de 70 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Suicide Squad: Kill the Justice League Sistem Gereksinimleri
Minimum
- Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1080p / Düşük / 30 FPS
- İşlemci: i5-8400K veya Ryzen 5 1600
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56
- RAM: 16 GB
- Depolama: SSD gerekli
Minimum / 60 FPS
- Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1080p / Düşük / 60 FPS
- İşlemci: i7-9700K veya Ryzen 7 5800X
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 veya AMD RX 5700 XT
- RAM: 16 GB
- Depolama: SSD gerekli
Önerilen
- Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 1440p / Orta / 60 FPS
- İşlemci: i7-10700K veya Ryzen 7 5800x3D
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2080 veya AMD RX 6800 XT
- RAM: 16 GB
- Depolama: SSD gerekli
Ultra
- Çözünürlük ve Grafik Ayarları: 4K / Yüksek / 60 FPS
- İşlemci: i7-12700K veya AMD Ryzen 7 7800x3D
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3080 veya AMD RX 7900 XT
- RAM: 16 GB
- Depolama: SSD gerekli
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