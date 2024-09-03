Warner Bros'a 200 Milyon Dolar Zarar Ettiren Suicide Squad Oyununun Faturası Çalışanlara Patladı!

Rocksteady Studios tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından geçen ocak ayında yayınlanan Suicide Squad: Kill The Justice League tarihin en kötü işlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Beklenen satış rakamlarına hiçbir zaman ulaşamayan ve mevcut oyuncu kitlesini kaybeden oyunla ilgili kritik bir karar alındı.

Suicide Squad: Kill the Justice League'in Başarısız Olmasının Faturası Rocksteady Çalışanlarına Patladı

Suicide Squad: Kill the Justice League'in başarısızlığının ardındaki en büyük neden açık servis konseptini benimsemesi. Geliştirici, ilk etapta oyunu yıllar boyunca yeni içeriklerle, güncellemelerle ve etkinliklerle canlı tutmayı planlasa da işler pek de beklendiği gibi gitmedi.

Maalesef, bu süreçte açık servis konseptine uyum sağlamak için kritik hatalar yapıldı. Örneğin, Suicide Squad'ın baş belası üyelerinden Kaptan Boomerang adından da anlaşıldığı gibi normalde silah olarak bumerangı tercih ediyor. Ancak, oyunda karakter tüm doğasına aykırı olarak silah kullanıyor.

Bu gibi birçok neden Suicide Squad: Kill the Justice League'in tarihi bir başarısızlığa dönüşmesine ortam hazırladı. Son gelen bilgilere göre, geliştirici Rocksteady'de işten çıkarmalar başladı. Şirketin bu kapsamda kalite kontrol departmanındaki çalışanlarının yarısının işten çıkarıldığı belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!