Suicide Squad: Kill the Justice League Fragmanı Çıktı

Suicide Squad: Kill the Justice League fragmanı yayımlandı. Fragman, merak içerisinde beklenen açık dünya temasına sahip olan Suicide Squad oyunu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Yayımlanan fragmana dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Suicide Squad: Kill the Justice League Fragmanı Neler Sunuyor?

Rocksteady Studios, geçtiğimiz yılın ağustos ayında Twitter hesabı üzerinden DC Comics hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşımda bulunmuştu. Batman: Arkham serisi ile büyük başarılara imza atan Rocksteady Studios bugün yaptığı açıklama ile birlikte Suicide Squad isimli video oyununu duyurmuştu.

Suicide Squad: Kill the Justice League olarak isimlendirilen video oyunu ile ilgili bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda oyunun fragmanı, popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlandı.

DC FanDome 2021 etkinliğinde yayımlanan fragman, Suicide Squad: Kill the Justice League isimli video oyunu hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Açık dünya temasına sahip olan aksiyon macera oyun, dört oyuncuya kadar co-op desteği sunacak.

Rocksteady Studios tarafından geliştirilmekte olan yapımda Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang ve King Shark karakterlerinden oluşan Suicide Squad takımının yeni bir macerasına tanık olacağız.

Oyunda ayrıca Superman, Batman, Green Lantern, The Flash ve Wonder Woman gibi süper kahramanların yer aldığı Justice League da bulunacak. Suicide Squad ekibi olarak Justice League'e karşı mücadele edeceğiz. Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen video oyunu TPS (Üçüncü Şahıs Nişancı) bakış açısına sahip olacak.

YouTube üzerinden yayımlanan hikaye fragmanı, oyuncular tarafından yoğun ilgi gördü. Öyle ki videonun görüntüleme sayısı kısa süre içerisinde 120 bini aştı. 4 binden fazla beğeni alan video, heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırmayı başardı. 3 dakika 1 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Suicide Squad: Kill the Justice League Çıkış Tarihi

Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment şirketinin üstlendiği Suicide Squad: Kill the Justice League, 2022 yılında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Rocksteady Studios'un yeni oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Açık dünya temasına sahip olan video oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.