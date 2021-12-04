Pegasus Casus Yazılımı ile ABD Dışişleri Bakanlığına Sızıldı

Pegasus casus yazılımı ile en az 9 Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı çalışanının iPhone'unun hacklendiği iddia edildi. Konu hakkında bilgisi olduğunu öne süren 4 kişi, çalışanların oldukça önemli bilgilerinin kimliği belirsiz bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini ve bunu da NSO Group tarafından geliştirilen gelişmiş casus yazılım kullanılarak yapıldığını belirtti.

Kaynaklardan ikisi, son birkaç ay içinde gerçekleşen olayların ya Uganda ya da Doğu Afrika ülkesini ilgilendiren konulara odaklanan ABD'li yetkilileri içerdiğini söyledi.

Pegasus Casus Yazılımı ile Büyük Veri Toplandı

NSO Group, perşembe günü yapmış olduğu açıklamada ellerinde araçlarının kullanıldığına dair herhangi bir bulgu olmadığını ancak konu ile ilgili müşterilerin erişimini iptal ettiğini ve soruşturmanın başlatılacağını ileri sürdü.

Bir NSO sözcüsü, soruşturmanın bu eylemlerin gerçekten NSO'nun araçları ile gerçekleştirildiğini göstermesi halinde ilgili müşteriye verilen hizmetin kalıcı olarak kesileceğini ve o kişi hakkında yasal işlemlere başvurulacağını dile getirdi.

NSO sözcüsü, yetkililer ile iş birliğini yapacağını ve istenen bilgileri eksiksiz bir şekilde temin edeceğini de ayrıca ifade etti.

İsrail merkezli şirket, ürünlerini ve hizmetlerini uzun bir zamandır yalnızca kolluk kuvvetlerine ve istihbarat üyelerine sattığını, müşterilerine sunduğu araçların güvenlik tehditlerini takip etmelerine yardımcı olduğunu öne sürdü.

Washington'da yer alan Uganda büyükelçiliğindeki yetkililer, konu ile ilgili bir yorumda bulunmadı. Apple sözcüsü de benzer şekilde yorum yapmaktan kaçındı. Bir ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de konu ile ilgili atılan adımlar hakkında yorum yapmadı.

Pegasus Casus Yazılımı Nedir, Ne İşe Yarar?