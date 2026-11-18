Yapay zeka ile şarkı üretmek için başvurulabilecek birçok araç bulunuyor. Bunların arasında öne çıkan Suno, şu ana kadar yalnızca birkaç kelime yazarak dakikalar içinde dinlenebilir bir parça elde etmenizi mümkün kıldı. Aynı şirket, şimdi de Visuals isimli yeni aracıyla ürettiğiniz şarkılara klip hazırlamanıza imkân tanıyor.

Suno Visuals Nasıl Çalışıyor?

Visuals sekmesine Suno ile oluşturduğunuz bir şarkıyı sürükleyip bırakmanız yeterli oluyor. Sistem parçayı inceleyerek 15 saniyeye kadar video oluşturuyor. Şarkının temposunu ve sözlerini takip ediyor. Klipteki karakterlerin ağız hareketlerini de müzikle eşleştirebiliyor. Örneğin şarkıda bir karakter konuşuyor veya şarkı söylüyorsa dudak hareketleri de buna göre hazırlanıyor. İlk videoyu beğenmezseniz değişiklik yapabiliyorsunuz. Klipleri uzatmak ve yeniden düzenlemek de mümkün.

Suno ile Ne Tür Videolar Oluşturulabiliyor?

Visuals ile şarkı sözlerini hareketli görüntülerle anlatan videolar, albüm kapakları ve kendi fotoğraflarınızdan kısa klipler oluşturabiliyorsunuz. Kendi fotoğrafınızı yükleyerek başlayabilir ya da Suno'nun hazır karakterlerinden birini seçebilirsiniz. Astronaut, Birthday Cake, Chrome Diva, Metal Clay, Pink Fluff ve Disco gibi farklı seçenekler olduğunu da belirtelim. Hazır karakterlerin her biri farklı bir görsel tarza sahip. Kendi fotoğraflarınızı kullanmak istemiyorsanız bu karakterlerden birini seçip şarkınıza uygun bir klip hazırlayabilirsiniz.

Suno Visuals Ücretsiz mi?

Visuals, şarkı üretiminden ayrı bir kredi (jeton olarak düşünebilirsiniz, üretim başına kullanılacak hakkı ifade ediyor) sistemi kullanıyor. Müzik oluştururken hesabınıza tanımlanan kredilerle video hazırlayamıyorsunuz. Görsel üretim kredilerini ayrıca satın almanız gerekiyor. Ücretler de hangisini seçtiğinize bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Suno, Telif Hakkı İhlallerini Nasıl Önleyecek?

Suno, başka sanatçıların yüzlerini veya telif hakkıyla korunan eserleri izinsiz kullanarak görsel oluşturulmasını engellemeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda belirli sanatçıları, tanınmış kişileri ve koruma altındaki eserleri hedefleyen komutları tespit eden filtreler kullanıyor.

Hazırlanan görseller paylaşılmadan önce topluluk kurallarına uygunluk açısından da kontrol ediliyor. Dahası, şirket, platform dışına aktarılan içeriklere gömülü filigranlar da ekleyecek. Bu dijital filigranlar, görselin Suno tarafından oluşturulduğunu gösterecek.

Şirket, telif hakkıyla korunan ses dosyalarının izinsiz yüklenmesini önlemek için Audible Magic, ACRCloud ve Musixmatch ile de çalışıyor. Kuralları ihlal eden içerikler kaldırılabilecek. İhlalin boyutuna göre hesap kısıtlaması veya hesabın tamamen kapatılması da mümkün.

Editörün Yorumu

Suno Visuals, kendi şarkısını hazırlayan ama klip çekmek için bütçesi olmayan kişiler açısından bence çok faydalı bir özellik. Bir şarkı oluşturduktan sonra başka bir araca geçmeden klip de hazırlayabilmek epey kolaylık sağlayacaktır. Özellikle sosyal medyada müzik paylaşanlar için bu özelliğin denenmeye değer olduğunu düşünüyorum.

En büyük sorun, 15 saniyelik süre sınırı olması. Tam uzunlukta bir müzik klibi hazırlamak isteyenlerin önüne ciddi bir engel çıkaracaktır. Videoyu uzatabilmek, bu sorunu biraz daha az önemli hâle getiriyor ama uzun bir klipte sahnelerin birbiriyle uyumlu ilerlemesi için daha fazla düzenleme yapmak gerekebilir.