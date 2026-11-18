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NVIDIA'nın kurucusu Jensen Huang, şirketten ayrıldıktan sonra sessizliğini bozdu. Eski CEO, çalışanlardan yatırımcılara kadar pek çok kişinin kendisine geri dönmesi için çağrıda bulunduğunu söyledi. Yönetim kurulu da kabul ederse yeniden CEO koltuğuna oturmaya hazır.

Gelgelelim, kısa bir süre sonra yönetiminin aynı fikirde olmadığı ortaya çıktı. Huang'ın önünde şimdi 1 Aralık'ta ABD Kongresinde vereceği ifade var. Çin'e gelişmiş yapay zeka çipleri satışı ve eski CEO hakkındaki iddialar, bu görüşmenin odak noktası olacak.

Jensen Huang, NVIDIA'ya Neden Geri Dönmek İstiyor?

Huang, 17 Kasım'da X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada NVIDIA çalışanlarından, yatırımcılardan, iş ortaklarından ve müşterilerden geri dönmesi yönünde çok sayıda çağrı aldığını söyledi. Yönetim kurulunun dönüşünün şirketin, çalışanların ve hissedarların çıkarına olacağına karar vermesi durumunda görevine geri dönmekten onur duyacağını belirtti.

Yönetim Kurulu, Jensen Huang'ın Dönüşü Hakkında Ne Düşünüyor?

NVIDIA Yönetim Kurulu Başkanı Harvey C. Jones, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Huang'ın istifasının oy birliği ile kabul edildiğini ve eski CEO'nun görevine geri dönmesinin düşünülmediğini belirtti. Şirketin geçici CEO koltuğunda şu an Colette Kress oturuyor.

NVIDIA'nın mali işlerden sorumlu yöneticisi Kress, yönetim kurulu kalıcı bir isim belirleyene kadar şirketi yönetmeye devam edecek. Huang'ın dönüş açıklamasından yalnızca saatler sonra gelen bu yanıt, yönetim kurulunun kararını değiştirmeye pek de istekli olmadığını gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Huang'ın Dönüşünü Destekliyor mu?

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Huang'ın NVIDIA'ya dönmesine karşı olmadığını söyledi. Eski CEO'nun yeniden göreve gelmesini isteyen çok sayıda kişi olduğunun da altını çizdi. Trump, Huang'ın yaşananlardan ders çıkardığını düşündüğünü ifade etti. Trump'ın desteğine rağmen NVIDIA'nın yönetim kurulu kararını değiştirmedi. Şirketin şu an Huang'a yeniden CEO koltuğunu verme gibi bir planı bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Huang'ın geri dönmesi, NVIDIA'da aynı yönetim anlayışının devam etmesini sağlayabilirdi ama şirketin şu an karşı karşıya olduğu sorunları da göz önüne almak gerekiyor. Sonuçta eski CEO'nun yeniden göreve gelmesiyle çözülecek türden sorunlardan bahsetmiyoruz. Şimdilik en doğru kararın 1 Aralık'ın beklenmesi de olduğunu düşünüyorum.