Yapay zeka modellerini özel projelerde kullanmak oldukça pahalıya gelebiliyor. Microsoft, yeni MAI modelleriyle bu maliyeti düşürmeyi hedefliyor. Şirketin duyurduğu yedi yeni model, kodlama, görsel üretimi, siber güvenlik ve sesli iletişim gibi alanlarda kullanılabilecek. Bazı modeller, OpenAI ve Anthropic'in modellerinin yanında çok daha düşük maliyetli kalıyor.

Microsoft'un Yeni Yapay Zeka Modelleri Neler?

Model Kullaınm Alanı MAI Cyber 2 Flash Siber güvenlik MAI Code 2 Yazılım geliştirme MAI Code 2 Flash Günlük kodlama işleri MAI Image 2.7 Görsel üretimi ve düzenleme MAI Realtime 1 Sesli iletişim Dragon Copilot Transcribe Konuşmaları yazıya dökme Decision 1.1 Model seçimi ve görev dağıtımı

MAI Code 2 ve Code 2 Flash'ın Özellikleri Neler?

MAI Code 2, kapsamlı yazılım projelerinde kod yazabiliyor, hataları bulabiliyor ve birden fazla dosyada değişiklik yapabiliyor. Microsoft'un dört farklı testte elde ettiği sonuçlara göre model, GPT-6.1 Sol'un kodlama performansının yüzde 98'ine rakibinin fiyatının yüzde 40'ıyla ulaşabiliyor. Claude Opus 5.5 karşısında ise performansın yüzde 96'sını, fiyatın sadece yüzde 5'iyle sunuyor.

Code 2 Flash ise daha küçük ve günlük kodlama işleri için geliştirildi. Hata düzeltme ve basit düzenlemeler gibi görevlerde kullanılabiliyor. Microsoft, bu modelin GPT-6 Luna'ya yakın performansı yüzde 65 maliyetle sunduğunu belirtiyor. MAI Code 2 GitHub Copilot'ta kullanılabiliyor. Flash sürümü için Microsoft Foundry'de sınırlı erişimli bir ön izleme de bulunuyor.

MAI Cyber 2 Flash'ın Özellikleri Neler?

Microsoft'un siber güvenlik modeli, şirketlerin sunucularını ve yazılımlarını denetleyen yapay zeka araçları için geliştirildi. Güvenlik açıklarını tespit edebiliyor ve bazı sorunların giderilmesine yardımcı olabiliyor.

Microsoft'un CyberGymE2E testine göre model, GPT-6 Astra ile benzer performansı görev başına yüzde 2'den daha düşük maliyetle sunuyor. Önceki sürüme kıyasla çıktı tokenlarının maliyeti de yüzde 86 azaltılmış. Model şimdilik Microsoft'un MDASH güvenlik tarama sisteminde kullanılıyor.

MAI Image 2.7 Özellikleri Neler?

Görsel üretimi ve düzenleme için geliştirilen MAI Image 2.7, Microsoft'un paylaştığı Artificial Analysis sonuçlarında görsel düzenleme kategorisinde birinci sırada yer alıyor. Şirket, modelin GPT Image 2.6 Sunburst'un en yüksek kalite ayarına yakın performansı yaklaşık beşte bir fiyatla sunduğunu belirtiyor.

Daha hızlı ve uygun maliyetli görsel üretimi için hazırlanan Flash sürümü ise 1.000 görsel başına yaklaşık 10 dolara mal oluyor. Her iki model de Microsoft Foundry üzerinden kullanılabiliyor.

MAI Realtime 1'in Özellikleri Neler?

MAI Realtime 1, Microsoft'un gerçek zamanlı sesli iletişim kurabilen ilk modeli. Konuşmaları anlayabiliyor ve doğrudan sesli yanıt verebiliyor. Örneğin müşteri hizmetlerinde konuşmayı önce yazıya çevirip başka bir sistemden yanıt almak yerine tüm süreç tek model üzerinden yürütülebiliyor. Microsoft'un testlerine göre model, GPT-Realtime 2.1'den daha iyi sonuç veriyor. Fiyatı, sesli iletişimin dakikası başına 0,01 dolardan başlıyor.

Dragon Copilot Transcribe'ın Özellikleri Neler?

Dragon Copilot Transcribe, doktor ve hasta arasındaki konuşmaları yazıya dökmek için geliştirildi. Farklı dillerdeki görüşmeleri de işleyebiliyor. Microsoft'un verilerine göre sistem ayda 10 milyon hasta görüşmesini işliyor. Çok dilli konuşmalardaki hata oranı da yarıya indirilmiş durumda.

Decision 1.1'in Özellikleri Neler?

Decision 1.1, gelen isteğe göre hangi yapay zeka modelinin kullanılacağını belirliyor. Basit bir işlem daha ucuz bir modele, karmaşık bir kodlama görevi ise MAI Code 2 gibi daha güçlü bir modele yönlendirilebiliyor. Microsoft, Decision 1.1'in GPT-6.1 Sol'dan 50 kat daha hızlı ve 79 kat daha ucuz olduğunu açıklıyor. Modelin 4.000 müşteri tarafından kullanıldığını da belirtiyor.

Editörün Yorumu

Microsoft'un yeni modellerini ilgi çekici bulduğumu söylemem gerek. Özellikle MAI Code 2 ile Flash arasındaki ayrım mantıklı. Her küçük kod değişikliği için pahalı bir model kullanmaya gerek yok. Günlük işleri daha ucuz bir modele bırakmak, büyük projelerde ciddi tasarruf sağlayabilir.