Bir otomobilin koltuğuna yaslanmak yerine motosiklet kullanır gibi öne doğru uzandığınızı düşünün. Hollandalı Sanrivatti, ilk hiper otomobili One ile bu sürüş deneyimini sunmak istiyor. Sürücü, şirketin Apex Position adını verdiği oturma düzeninde aracın ortasında öne eğilerek konumlanıyor. Bu tercih sayesinde One da alıştığımız yarış otomobillerinden oldukça farklı bir sürüş pozisyonu ortaya koyuyor.

Sanrivatti One'ın Özellikleri Neler?

Özellik Değer Motor 5,5 litre atmosferik V10 Motor üreticisi Judd Maksimum güç 800 beygir Maksimum tork 700 Nm Motor devri 9.000 devir Şanzıman 6 ileri sıralı Şanzıman üreticisi Hewland Çekiş Arkadan itiş Şasi Karbon fiber monokok Hedeflenen kuru ağırlık 1.100 kg Hedeflenen maksimum hız 330 km/sa Frenler AP Racing Lastikler Michelin yarış lastikleri Kullanım amacı Pist Kapasite 1 kişi

Sanrivatti One'ın Sürüş Pozisyonu Nasıl Olacak?

Sürücü, Apex Position adı verilen oturma düzeninde otomobilin tam ortasına yerleştirilecek. Bacaklar geriye uzanırken baş ve gövde öne doğru konumlanacak. Klasik yarış otomobillerinde sürücü koltuğa yaslanırken Sanrivatti One'da ise motosiklet kullanır gibi öne eğilmek gerekecek.

Sanrivatti, sürücünün hızlanma, frenleme ve viraj alma sırasında vücudunu otomobilin hareketlerine göre konumlandırmasını istiyor. Motosiklette viraja girerken gövdenizi yatırmanıza benzer bir sürüş deneyimi hedefleniyor. Şirket, sürücünün otomobilin hareketlerine vücuduyla eşlik etmesini sağlayacak bir sistem üzerinde de çalışıyor. GNS adını taşıyan bu sistemin sürücünün vücut ağırlığını otomobilin hareketlerine göre yöneterek virajlarda ve ani hız değişimlerinde oluşan kuvvetlerin etkisini azaltması amaçlanıyor.

Apex Position Görüş Açısını Ne Kadar Artırıyor?

Sanrivatti'nin ölçümlerine göre yeni sürüş pozisyonu, sürücünün önündeki pistin 3,2 kat daha fazlasını görmesini sağlıyor. Dikey görüş açısı da 15,5 dereceden 28 dereceye çıkıyor. Şirket, bu farkın yüzde 80,6'lık artışa karşılık geldiğini belirtiyor.

Daha geniş görüş açısı, viraja yaklaşırken yolun devamını ve otomobilin pistteki konumunu değerlendirmeyi kolaylaştırabilir. Sürücü, takip edeceği çizgiyi daha erken görebilir. Sanrivatti, Apex Position'ı Porsche Boxster temel alınarak hazırlanan özel bir test otomobilinde deniyor. Bu araçta sürüş pozisyonu değiştirilerek görüş açısı, vücut hareketleri ve kontrol noktaları inceleniyor. Açıklanan değerlerin yüksek hızlarda ve farklı pistlerde nasıl sonuç vereceği ise çalışan prototipin testleriyle anlaşılacak.

Sanrivatti One'ın Motoru Kaç Beygir Gücü Üretecek?

Otomobilde İngiliz yarış motoru üreticisi Judd tarafından hazırlanan 5,5 litrelik atmosferik V10 bulunacak. Motorun 9.000 devirde 800 beygir güç ve 700 Nm tork üretmesi hedefleniyor. Atmosferik motorlar, turbo kullanmadan havayı doğrudan alarak çalışıyor. Yüksek devirlere çıkabilmeleri ve gaz pedalına hızlı tepki vermeleriyle biliniyorlar.

Güç, altı ileri sıralı Hewland şanzımanla arka tekerleklere aktarılacak. Sıralı şanzımanda vitesler belirli bir sıra üzerinden değiştiriliyor. Direksiyon arkasındaki kulakçıklarla vites artırıp azaltmak mümkün. Sürücünün vites değiştirirken ellerini direksiyondan ayırması gerekmiyor.

Sanrivatti One Ne Kadar Hız Yapabilecek?

Sanrivatti One için hedefinde 330 km/sa maksimum hız var. Otomobilin kuru ağırlığının 1.100 kilogram olması planlanıyor. Bu değerler gerçekleşirse ton başına yaklaşık 727 beygir güç sunacak. Bu arada şirket henüz One'ın 0-100 km/sa hıza ne kadar sürede ulaşacağını açıklamadı. O yüzden otomobilin hızlanma performansı hakkında kesin bir değerlendirme yapmak için erken sayılır.

Sanrivatti One'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Sanrivatti henüz One'ın fiyatını açıklamadı ama benzer kullanım amacına sahip pist otomobillerinin ortalama olarak 2,6 milyon euro (143 milyon 909 bin 714 TL) fiyatla karşımıza çıktığını görüyoruz. Sanrivatti One'ın da bu civarda fiyatla gelmesi beklenebilir. Özel üretim motoru, karbon fiber şasisi ve farklı sürüş sistemi düşünüldüğünde 2 milyon ila 2,6 milyon euro arasında bir başlangıç fiyatı muhtemel görünüyor. Tabii, henüz netleştirilmediğini, fiyatın değişiklik gösterebileceğini belirtmek gerekiyor.

Sanrivatti One Türkiye'de Satılacak mı?

Sanrivatti One'ın Türkiye'de resmî olarak satışa sunulması beklenmiyor. Şirketin Türkiye'de satışta olan başka bir modeli yok. Zaten One da günlük kullanım için değil, sadece pistlerde kullanılmak üzere tasarlanıyor. O yüzden bu modelin Türkiye'ye gelmesini beklemek pek doğru değil.

Editörün Yorumu

Sanrivatti One'ı asıl ilginç kılan nokta bence 800 beygirlik motoru değil, sürücünün otomobilin içindeki konumu. Hiper otomobillerde güç ve hız birbirine yaklaşırken Sanrivatti, doğrudan sürüş deneyimini değiştirmeye çalışıyor. Bu yaklaşımın pistte otomobilin sınırlarını hissetmek isteyen sürücülerde karşılık bulacağını düşünüyorum.

Tabii, motosikletteki sürüş pozisyonunu otomobile taşımak kolay değil. Otomobil virajlarda motosikletten farklı kuvvetler üretiyor. Sürücünün vücut ağırlığının konumu da aracın dengesi ve kontrolü üzerinde etkili. O yüzden uzun süreli kullanımın da değerlendirilmesi gereken konulardan biri olduğu kanaatindeyim.