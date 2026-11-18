Google, Gemini kullanırken gerçekleştirdiğiniz konuşmaların model eğitiminde kullanılmasına izin vermemek için kullanıcılara sohbet geçmişini kapatma seçeneği sunuyordu. Fakat bu, daha önce yaptığınız konuşmalara erişememenize sebep oluyordu. Google, bu konuda önemli bir değişiklik yaparak yapay zeka eğitimi ile sohbet geçmişi ayarlarını ayıracak.

Gemini'da Sohbet Geçmişi ile Model Eğitimi Nasıl Ayrılacak?

Gemini'da sohbet geçmişini açık tutup model eğitimi seçeneğini kapalı bırakabileceksiniz. Dilerseniz her iki seçeneği de kapalı tutmaya devam edebileceksiniz. Model eğitimi izni varsayılan olarak kapalı olacak. Sohbet geçmişi de ilk kullanımda kapalı olacak.

Google'ın modellerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak isteyenlerin ilgili izinleri kendilerinin etkinleştirmesi gerekecek. Sohbet geçmişinin ne kadar süre saklanacağını belirleme, eski konuşmaları inceleme ve istediğiniz konuşmaları silme seçenekleri de yine erişiminize açık olmaya devam edecek.

Gemini Sohbet Geçmişi Kapatılırsa Veriler Silinecek mi?

Gemini sohbet geçmişi kapalı olduğunda veriler tamamen silinmeyecek. Google, sohbet geçmişi kapalı olsa bile yeni konuşmaları yaklaşık iki ay boyunca saklayacak. Şirket, bu süre içinde konuşmaları yanıt oluşturma, geri bildirimleri işleme ve güvenlik önlemlerini uygulama gibi amaçlarla tutacak. Tabii, bunun kalıcı olmadığının altını çizmekte fayda var.

Gemini'ın Yeni Gizlilik Ayarları, Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Google, yeni ayarları önümüzdeki haftalarda dünya genelinde kullanıma sunacak. Türkiye'deki Gemini kullanıcıları da bu yenilikten faydalanabilecek. Henüz net bir tarih paylaşılmış değil ancak bunun çok fazla zaman almaması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Google'ın yaptığı bu değişikliği Gemini'ı düzenli kullanıp eski konuşmalarını saklamak isteyenler için oldukça kullanışlı ve yerinde bir karar olarak görüyorum. Yeni güncellemeden sonra model eğitimi iznini devre dışı bırakmak için sohbetlerinizden vazgeçmek zorunda kalmayacaksınız, bu sayede daha keyifli ve kontrollü şekilde ilerleyebileceksiniz.

Bu gizlilik ayarları sayesinde her seferinde yapay zeka destekli sohbet botuna hatırlatmada bulunmak zorunda da kalmayacaksınız. Tabii, bağlam penceresi gibi istisnalar olduğunu unutmamak gerek. Bağlam penceresi, aynı sohbette modelin hatırlayabileceği bilgi kapasitesini ifade ediyor. Eğer çok fazla konuşma gerçekleştirirseniz belirli bir noktadan sonra konuşmanın başını hatırlamayıp bağlamdan kopabilir ve sorularınıza alakasız cevaplar verebilir.