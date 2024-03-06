TFF'den Büyük Duyuru: Artık Maçlar YouTube Kanalından İzlenebilecek!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmını canlı olarak kendi YouTube kanalı üzerinden yayınlama kararı aldı. Federasyonun yaptığı açıklamaya göre, test yayınlarından sonra her hafta birer 2. Lig ve 3. Lig müsabakası, resmi olarak YouTube üzerinden izlenebilecek.

Yayın Ne Zaman Başlayacak?

İlk canlı yayın, bugün Kastamonuspor ile Sarıyer arasındaki maçla gerçekleşiyor. Bu karşılaşma, TFF YouTube kanalında izlenebiliyor ve Kastamonu Gazi Stadyumu'nda saat 14.00'te başladı.

Federasyon, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının izlenme oranını ve bu liglere olan ilgiyi arttırmayı hedefliyor. Aynı zamanda, bu liglerde mücadele eden yetenekli futbolcuların daha geniş kitlelere tanıtılmasını amaçlıyor.

Önceki dönemlerde TRT veya yerel televizyon kanallarında yayınlanan bu maçlar artık resmi olarak YouTube üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca TFF, liglerin tanıtımına katkı sağlamayı ve futbolseverlere çeşitli seçenekler sunmayı planlıyor.

Gelecek haftalarda her Pazar günü birer 2. Lig ve 3. Lig maçı da canlı olarak YouTube üzerinden yayınlanacak.

1. Lig ve Süper Lig'in yayın haklarıyla ilgili resmi açıklama da yapıldı. TFF, Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının yayın hakları için beIN Media Group ile anlaştığını duyurdu. Liglerin 2024-2027 sezonlarındaki yayın hakları, beIN Media Group'a ait olacak.