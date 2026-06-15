Bir Dönem Bedava Verilen Oyun, 3 Milyon Dolara Satıldı

Klasik oyunlar hiç olmadığı kadar değerli hâle geldi. Bunun en büyük örneklerinden biri ise orijinal kutusu hiç açılmamış bir Super Mario Bros. oyunu oldu. Oyun, Heritage Auctions tarafından gerçekleştirilen bir açık artırmada 3 milyon dolara (138 milyon 839 bin 100 TL) satıldı.

Super Mario Bros. Nasıl Bu Kadar Yüksek Fiyata Satıldı?

Super Mario Bros.'un bu kadar yüksek bir fiyata satılmasının arkasında birkaç sebep bulunuyor. Bunların başında ise elbette ki kutunun hiç açılmamış olması geliyor. Söz konusu klasik kutulu oyunlar olduğunda değer belirleyici faktör de oyunun iyi olup olmadığı değil, kaç tane kutusu açılmamış oyun kaldığı ile ilgili oluyor.

Bu 1980'lerden kalma oyunun kutusu hiç açılmamış hâli şu an son derece azalmış durumda. Öte yandan bu satılan oyun şeffaf ambalaj yerine parlak bir etiketle mühürlenmiş durumda ki bunun da üretimi durduruldu. Bu arada kutu, Professional Sports Authenticator tarafından 9,6 (A++) olarak derecelendirildi. Bu da kutunun neredeyse kusursuza yakın durumda olduğunu gösteriyor.

Bir diğer sebep, klasik oyunlara olan talebin son birkaç yıl içinde epey yükselmesi. Koleksiyoncular, bu oyunları artık çok değerli görmeye başladı. Genel olarak devam eden bu eğilim dolayısıyla Super Mario Bros. da rekor fiyata satıldı. Tabii, açık artırmada birkaç ciddi alıcı kalınca etkisi hissedilen o baskının da etkisi olduğunu belirtmekte fayda var.

Son Super Mario Bros. Satışı ile Yeni Bir Rekor mu Kırıldı?

Son açık artırmada gerçekleşen Super Mario Bros. satışı ile yeni bir rekor kırıldı. Bu rekor, 2021 yılında yine Super Mario Bros. için yapılan bir açık artırmada elde edilmişti. O dönemde oyun yaklaşık 2 milyon dolar (92 milyon 563 bin 200 TL) fiyata satılmıştı. Bu yeni açık artırma ile Super Mario Bros. da bugüne kadar satılan en pahalı oyun hâline geldi.

Super Mario Bros.'u Alan Kişiye Hediye Verildi mi?

Super Mario Bros.'u açık artırmada satın alan kişiye sadece oyun kutusu verildi ama belirli koşullar altında bir NES konsolunun da hediye edileceği belirtildi. Bunun amacı, oyunun çalıştırılması ya da nostalji yapılması değil. Bilindiği üzere bu değerli kutu açıldıktan sonra değerini kaybedecek. NES konsolu ise bir tür teselli hediyesi gibi verilecek.

Super Mario Bros. Eskiden Ücretsiz mi Veriliyordu?

Super Mario Bros. bir dönem bazı NES paketlerinde konsolun yanında hediye olarak veriliyordu. Oyuncular, bunun için ayrıca ödeme yapmak zorunda kalmıyordu. Tabii, bu paketi tercih etmeyenler yine oyunu ayrıyeten satın alabiliyordu. Gelinen noktada ise başlı başına çok sayıda yeni nesil oyun alınabilecek fiyata alıcısını buldu.

Editörün Yorumu

Super Mario Bros. için bu kadar büyük miktarda ödeme yapmak, bazı oyuncular tarafından mantıksız bulunabilir fakat burada ödeme yapılan şey sadece bir oyun değil, zamanla daha da değerli hâle gelen koleksiyon parçası. Satın alıma bu açıdan baktığımızda aslında yapılanın gereksiz bir harcama olmadığını görebiliriz.