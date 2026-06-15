Yapay Zeka ile Yapılan Bu Oyunun Fiyatı, GTA 5'ten Bile Pahalı

Yapay zeka alanında kaydedilen ilerlemelerle birlikte oyun geliştirmek de kolaylaştı. Elbette ki bugün bir Grand Theft Auto V ya da Cyberpunk 2077 gibi yüksek bütçeli oyunların kalitesine tek bir istemle ulaşmak mümkün değil ancak bilgi birikiminiz olmasa bile sadece biraz araştırma yaparak küçük çaplı oyunlar geliştirebiliyorsunuz.

NovelkaGames tarafından geliştirilen Kryonull da tamamen yapay zeka ile geliştirildi. Oyunda kullanılan bütün ögeler de yine üretken yapay zeka modelleri sayesinde oyunculara sunuldu. Fakat bu oyunu diğer yapay zeka oyunlarından ayıran bir farkı bulunuyor. Geliştirilen yapım, Rockstar Games'in yıllarca büyük çaba sarf ederek geliştirdiği GTA 5'ten bile yüksek fiyata satılıyor.

Kryonull'un Fiyatı Ne Kadar?

Kryonull şu an Steam'de 45.99 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla 2 bin 128 TL'ye denk geliyor. Grand Theft Auto V Enhanced'in fiyatı ise aynı dijital oyun mağazasında 29.99 dolar (1.387 TL). Arada 16 dolarlık (740 TL) bir fark bulunuyor. Küçük bir meblağ gibi görünebilir ancak iki oyunu içerik, grafik ve oynanış bakımından kıyasladığınızda âdeta bir uçurum olduğunu fark ediyorsunuz.

Kryonull Nasıl Bir Oyun?

Bilim kurgu oyunları arasında konumlanan Kryonull, Jüpiter'in yüzeyi kalın bir buz tabakası ile kaplı uydusu Europa'da geçen bir görsel roman oyunu. Sirena adlı bir keşif gemisi ile buzun altındaki bir anomaliye ve her geçen gün gürültü seviyesi azalan bir radyo sinyaline doğru iniş yapılıyor.

Tamamen oyuncunun verdiği kararlara göre gelişen bir yapım olduğu söylenebilir. Sinyali takip mi edileceği yoksa sessizce ayrılmanın mı tercih edileceğine oyuncunun kendisi karar veriyor. Oyun temelde bir arka plan önünde gösterilen birkaç seçenekten ibaret. Bu yönüyle interaktif bir çizgi roman olarak düşünülebilir. Oyuncuları heyecanlandıracak çok fazla aksiyon unsuru barındırmıyor.

Yapay Zeka, Kryonull'da Hangi Amaçlarla Kullanıldı?

Kryonull, neredeyse baştan aşağı yapay zeka ile yapılmış bir oyun sayılır. Oyunda kullanılan tüm görseller ve sesler, üretken yapay modelleri ile oluşturuldu ki bu görseller zaten görsel roman türündeki oyunların kilit unsurlarından. Bunları yapay zeka kullanarak oluşturduğunuzda geriye sadece oyunun hikâyesini oluşturmak ve oyunculara sunulacak seçimleri belirlemek kalıyor.

Kryonull'da Türkçe Dil Desteği Var mı?

Kryonull'da Türkçe dil desteği yok. Sadece İngilizce ve Rusça dil desteği mevcut. Seste yapay zeka kullanıldığı için her iki dil için de seslendirme desteği bulunuyor. Profesyonel seslendirme sanatçılarından oluşan bir ekip olmadığı için birden fazla dilde seslendirme desteği sunmak oldukça kolay. Geliştirici, buna rağmen sadece iki dille sınırlamayı tercih etmiş.

Kryonull ile AAA Oyunlar Arasındaki Fiyat Farkı Ne Kadar?

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse görsel roman türündeki oyunlarda yapay zeka kullanılmasını çok doğru bulmuyorum. Bu oyunlarda hikâyeden sonraki en önemli unsur görsellerdir. Bunları bir insan değil de yapay zeka hazırlamışsa zaten oyun da çok kapsamlı bir geliştirme sürecinden geçmemiş oluyor.

İşin enteresan yanı, asıl emek verilmesi gereken noktada yapay zeka kullanılmasına rağmen oyunculardan 45.99 dolar (2 bin 128 TL) gibi oldukça yüksek bir meblağ talep ediliyor. Tabii ki oyunu almak zorunda değiliz ama yüksek bütçeli yapımlarla karşılaştırdığımızda oyunun pek de ciddiyeti kalmıyor.