Otomotivde Çin Etkisi Devam Ediyor: BMW 8 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak!

Günümüzde birçok otomotiv üreticisi maliyet kısmaya gidiyor. Özellikle Volkswagen 4 fabrikasını kapatmaya hazırlanırken 100 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Maliyet kısıntısına giden markalar arasına son olarak ise BMW eklendi. Son gelen haberlere göre Bavyeralı otomobil üreticisi önemli miktarda işten çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

BMW Kaç Kişiyi İşten Çıkaracak?

Reuters'a konuşan BMW sözcüsü yaklaşık 8 bin çalışanın işine son verileceğini açıkladı. Bu işten çıkarmaların çoğunun ise markanın Ar-Ge departmanından ve idari bölümden yapılacağı ifade ediliyor. Alman üreticinin fabrika işçilerinin ise bu durumdan etkilenmeyeceği belirtiliyor. Bu durum şirketi Almanya'daki fabrikalarındaki üretimin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor.

BMW işten çıkaracağı çalışanlarının kıdem tazminatlarını vererek yollarını ayıracak. İşten çıkarma miktarları BMW'nin toplam iş gücünün yüzde 5'ini temsil ediyor. Alman üretici 2025 yılının sonunda 154 bin 540 kişiye istihdam sağlıyordu. Bu miktar 2024 yılının yüzde 1,9 daha fazlaydı. Bu rakamlar böylece yıldan yıla çalışan sayısını azalttığını görüyoruz.

BMW İşten Çıkarmaları Ne Zaman Yapacak?

Gelen bilgilere göre BMW CEO'su yarın şirket genelinde yapılacak toplantıda çalışan konseyi liderleriyle bir araya gelecek. Bu toplantında ekim ayında başlayıp 2027 yılının sonuna kadar devam edecek olan işten çıkarmaları görüşülecek. Bu süreçte bazı çalışanların gönüllü olarak işten ayrılıp ayrılmayacağına yönelik görüşmeler de yapılacak.

BMW daha önce bu şekilde toplu bir işten çıkarma yapmamış olsa da Alman üretici bu yıl içerisinde başka maliyet düşürme hamleleri de yaptı. Yılın başında Paris Otomobil Fuarı'na katılacağını söyleyen şirket sonrasında ise maliyet kısma politikası dolayısıyla bu fuara katılmayacağını açıklamıştı. Şirket şimdi ise işten çıkarma yaparak bu politikasını derinleştiriyor.

BMW Neden İşten Çıkarma Yapıyor?

Son yıllarda Çinli şirketlerin devreye girmesi ile birçok otomobil şirketi zor duruma girmiş durumda. Çoğu marka için en büyük pazar olan Çin'de insanların daha çok yerli modellere yönelmesi ile satışlar önemli oranda azaldı. Bu durum BMW'nin Çin'deki pazar payını da oldukça olumsuz etkiledi.

BMW ve MINI 2021 yılında pandemiye rağmen Çin'de 847 bin 900 adetlik satış gösterirken, geçtiğimiz yıl bu miktar 626 bin seviyesine kadar düştü. 2026 yılı da Alman üretici için pek parlak görünmüyor. Şirket yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 20,4'lük bir düşüş göstererek sadece 261 bin 773 araç satabildi.

Tüm bu satış düşüşüne rağmen BMW ve MINI'nin toplam satışlarının yüzde 25'ini Çin pazarı oluşturuyor. Bu miktar markanın Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere'deki satışlarına eşit. Şirket yeni Neu Klasse model atağı ile bu durumu değiştirmek istiyor. BMW, yeni i3, iX3 ve iX5 modellerinin uzun dingil mesafeli versiyonları ile Çin'de yüksek satış rakamlarına ulaşma hedefinde.

Editörün Yorumu

Çinli otomobil üreticileri elektrikli modeller ile birlikte piyasadaki gücünü önemli oranda artırmış durumda. Birçok otomobil üreticisi Çinli markalara karşı oldukça zor zamanlar geçiriyor ve bu konuda maliyet düşürme politikaları izliyor. Bunun son örneğini ise BMW'de görüyoruz. Alman üretici 8 bin kişiyi işten çıkararak bu konuda önemli bir adım atmış oldu. Bu konuda belki de tek iç rahatlatan detay fabrika işçilerinin bu durumdan şimdilik etkilenmemiş olması.