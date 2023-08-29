Süper Mavi Ay Yaklaşıyor: Ne Zaman Olacak? Nasıl Gözlemlenebilecek?

Merakla beklenen Süper Mavi Ay yaklaşırken heyecan da giderek artıyor. Süper Ay ve Mavi Ay'ın bir araya gelerek nefes kesici bir gösteriye dönüşmesi sayesinde Ay meraklıları bu ay büyük bir gözlem fırsatı elde edecek.

30-31 Ağustos tarihlerinde gece gökyüzünü süsleyecek olan Süper Mavi Ay, Çarşamba gecesi başlayacak ve Perşembe sabahının erken saatlerine kadar sürecek. Bu süre zarfında Ay, Dünya'ya normal bir ayda olduğu kadar yaklaştığı için normalden çok daha büyük ve parlak görünecek.

Süper Mavi Ay Ne Zaman Gözlemlenebilecek?

Bu gösterinin zirvesine tanık olmak isteyenler için Mavi Ay, Türkiye saatiyle Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece 04:36'da zirveye ulaşacak ve ihtişamıyla gökyüzünü aydınlatacak.

Gün batımından şafağa kadar uzanan görünümüyle bilinen Dolunay, tarih boyunca toplumları büyülemiş ve çeşitli kültürel yorumlara yol açmıştır. Tipik olarak ayın evreleri bir ay içinde sırayla gerçekleşir ancak bazı olaylar zaman zaman bir Dolunayın uzun bir süre boyunca iki kez görünmesine neden olur.

Adına rağmen Süper Mavi Ay aslında mavi değildir, bunun yerine ışıl ışıl parlar. NASA'ya göre Mavi Aylar, Dolunaylar arasındaki yaklaşık 29,5 günlük boşluk nedeniyle her iki ila üç yılda bir meydana geliyor.

Peki siz bu nadiren gerçekleşen olay hakkında heyecanlı mısınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.