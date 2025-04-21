Yerli Elektrikli Sedan: Togg T10F Tüm Teknik Özellikleri Belli Oldu!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilen yerli ve milli otomobil Togg, çok beklenen sedan modelini geçtiğimiz günlerde görücüye çıkardı. Yeni sedan model Türk aile yapısına tam uygun olarak tasarlandı ve tüketiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Peki yeni Togg T10F teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Elektrikli Canavar: Togg T10F Geliyor!

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası Togg, sahneye yeni bir model ile çıkıyor. T10X ile yollara çıkan marka, bu kez gözünü sedan segmentine dikti. “Asfaltın yeni efendisi” olmaya aday T10F, sahip olduğu teknik detaylar ve donanım seçenekleriyle yalnızca bir otomobil değil, adeta mobil bir teknoloji üssü olarak karşımıza çıkıyor. Üç farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım seviyesiyle sunulacak model, rakiplerine gözdağı veriyor.

Togg T10F’in arkadan itişli (RWD) standart versiyonu, 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üretiyor. Bu versiyon 52,4 kWh bataryasıyla 350 kilometreden fazla menzil sunarken, aynı motorla donatılmış uzun menzilli versiyon 88,5 kWh batarya sayesinde 600 kilometreye kadar yol alabiliyor. Güç isteyen kullanıcılar içinse çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu devreye giriyor. 700 Nm tork üreten bu versiyon, 435 beygir gücüyle 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 4,4 saniyede ulaşıyor ve 530 km menzile sahip.

T10F, iç mekân tasarımında da oldukça iddialı. 12,3 inç dijital gösterge paneli, 29 inç yatay multimedya ekranı ve 8 inç klima kontrol ekranı, araca adeta dijital bir kokpit havası kazandırıyor. Qualcomm Snapdragon işlemciyle çalışan bilgi-eğlence sistemi, mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi donanımlar ise T10F’i sınıfında ayrıcalıklı kılıyor. Ayrıca, hızlı şarj desteğiyle araç yalnızca 28 dakikada %80 doluluğa ulaşabiliyor.

Togg T10F'in sadece Türkiye'de değil, Avrupa pazarında da güçlü bir oyuncu olması hedefleniyor. Marka, yeni sedan modeliyle hem iç pazarda hem de global arenada söz sahibi olmayı planlıyor. Urla ve Salda adını taşıyan iki yeni gövde rengiyle gelen araç, estetik dokunuşlarla da kullanıcıyı cezbediyor. Bunun yanında T10X modelinin de SUV pazarında söz sahibi olması bekleniyor.

Togg T10F Teknik Özellikleri

Özellik Değer Gövde Tipi 5 kapılı fastback sedan Motor Seçenekleri RWD (Arkadan itiş), AWD (Çift motorlu dört çeker) Güç (RWD) 160 kW / 218 beygir Tork (RWD) 350 Nm Güç (AWD) 320 kW / 435 beygir Tork (AWD) 700 Nm 0-100 km/s (RWD) ~7.2 saniye 0-100 km/s (AWD) ~4.4 saniye Batarya (Standart RWD) 52.4 kWh Batarya (Uzun Menzil RWD/AWD) 88.5 kWh Menzil (RWD Standart) 350+ km Menzil (RWD Uzun) 600 km Menzil (AWD) 530 km Şarj Süresi (20–80%) 28 dakika (DC hızlı şarj) Şarj Girişi CCS2 (beklenen) İç Ekranlar 12.3” dijital gösterge, 29” multimedya, 8” klima kontrol ekranı

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