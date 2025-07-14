Yeni Superman Filminin Hasılatı Dudak Uçuklatıyor! İnanılmaz Başarı

Başrol oyuncu akdrosunda David Corenswet dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı Superman filminin hasılatı belli oldu. İşte filme dair detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Yeni Superman filmi 11 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girdi. Büyük bir ilgiyle karşılaşan filmin ne kadar hasılat elde ettiği açıklandı. Peki, Superman'i David Corenswet'in canlandırdığı film beklentileri karşılayabildi mi?

Yeni Superman Filminin Hasılatı Belli Oldu

Yönetmenliğini James Gunn'ın üstlendiği Superman filmi hafta sonunda dünya genelinde 217 milyon dolara ulaşarak büyük bir başarının altına imza attı. Film yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 122 milyon dolar hasılat elde etti.

ABD'deki ilk hafta sonu hasılatlarına göre 162 mşilyon doalr ile A Minecraft Movie zirvede, 146 milyon dolar ile Lilo & Stitch ikinci sırada yer alıyor. Superman filmi bu listede üçüncü sıraya yerleşti.

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Yeni Superman Filminin İnceleme Puanları

Yeni Superman filmi için 57 adet inceleme paylaşıldı. Filmin Metacritic puanı 68, Rotten Tomatoes puanı ise %83 olarak açıklandı. Metacritic'teki inceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:

  • Screen Rant: 90 puan
  • The New York Times: 90 puan
  • The Atlantic: 90 puan
  • TheWrap: 88 puan
  • USA Today: 88 puan
  • Slashfilm: 80 puan
  • The Hollywood Reporter: 80 puan
  • Variety: 80 puan
  • IGN: 80 puan
  • Collider: 80 puan
  • Boston Globe: 75 puan
  • Polygon: 74 puan
  • BBC: 60 puan
  • The Guardian: 40 puan

Yeni Superman Filmi Oyuncuları ve Karakterleri

  • David Corenswet (Clark Kent / Superman)
  • Nicholas Hoult (Lex Luthor)
  • Isabela Merced (Kendra Saunders)
  • Frank Grillo (Rick Flag Sr.)
  • Nathan Fillion (Guy Gardner)
  • Rachel Brosnahan (Lois Lane)
  • Skyler Gisondo (Jimmy Olsen)
  • Milly Alcock (Supergirl)
  • Wendell Pierce (Perry White)
  • Sean Gunn (Maxwell Lord)
  • Mikaela Hoover (Cat Grant)
  • Anthony Carrigan (Rex Mason)
  • Edi Gathegi (Michael Holt)
  • Beck Bennett (Steve Lombard)

Yeni Superman Filmi Konusu

DC evreninde geçen yeni film, Clark Kent'in gençliğine odaklanacak. Clark, merhamet ve insanlığın iyiliğine olan içsel inançla hareket edecek. Süper kahramanın az bilinen ve keşfedilmemiş yönlerine de tanık olacağımız söyleniyor. Filmde ayrıca Lex Luthor dahil birçok karakteri göreceğiz.

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