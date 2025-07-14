Yeni Superman Filminin Hasılatı Dudak Uçuklatıyor! İnanılmaz Başarı

Yeni Superman filmi 11 Temmuz 2025 tarihinde vizyona girdi. Büyük bir ilgiyle karşılaşan filmin ne kadar hasılat elde ettiği açıklandı. Peki, Superman'i David Corenswet'in canlandırdığı film beklentileri karşılayabildi mi?

Yeni Superman Filminin Hasılatı Belli Oldu

Yönetmenliğini James Gunn'ın üstlendiği Superman filmi hafta sonunda dünya genelinde 217 milyon dolara ulaşarak büyük bir başarının altına imza attı. Film yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 122 milyon dolar hasılat elde etti.

ABD'deki ilk hafta sonu hasılatlarına göre 162 mşilyon doalr ile A Minecraft Movie zirvede, 146 milyon dolar ile Lilo & Stitch ikinci sırada yer alıyor. Superman filmi bu listede üçüncü sıraya yerleşti.

Yeni Superman Filmi Türkçe Alt Yazılı Fragman

Yeni Superman Filminin İnceleme Puanları

Yeni Superman filmi için 57 adet inceleme paylaşıldı. Filmin Metacritic puanı 68, Rotten Tomatoes puanı ise %83 olarak açıklandı. Metacritic'teki inceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:

Screen Rant: 90 puan

90 puan The New York Times: 90 puan

90 puan The Atlantic: 90 puan

90 puan TheWrap: 88 puan

88 puan USA Today: 88 puan

88 puan Slashfilm: 80 puan

80 puan The Hollywood Reporter: 80 puan

80 puan Variety: 80 puan

80 puan IGN: 80 puan

80 puan Collider: 80 puan

80 puan Boston Globe: 75 puan

75 puan Polygon: 74 puan

74 puan BBC: 60 puan

60 puan The Guardian: 40 puan

Yeni Superman Filmi Oyuncuları ve Karakterleri

David Corenswet (Clark Kent / Superman)

(Clark Kent / Superman) Nicholas Hoult (Lex Luthor)

(Lex Luthor) Isabela Merced (Kendra Saunders)

(Kendra Saunders) Frank Grillo (Rick Flag Sr.)

(Rick Flag Sr.) Nathan Fillion (Guy Gardner)

(Guy Gardner) Rachel Brosnahan (Lois Lane)

(Lois Lane) Skyler Gisondo (Jimmy Olsen)

(Jimmy Olsen) Milly Alcock (Supergirl)

(Supergirl) Wendell Pierce (Perry White)

(Perry White) Sean Gunn (Maxwell Lord)

(Maxwell Lord) Mikaela Hoover (Cat Grant)

(Cat Grant) Anthony Carrigan (Rex Mason)

(Rex Mason) Edi Gathegi (Michael Holt)

(Michael Holt) Beck Bennett (Steve Lombard)

Yeni Superman Filmi Konusu

DC evreninde geçen yeni film, Clark Kent'in gençliğine odaklanacak. Clark, merhamet ve insanlığın iyiliğine olan içsel inançla hareket edecek. Süper kahramanın az bilinen ve keşfedilmemiş yönlerine de tanık olacağımız söyleniyor. Filmde ayrıca Lex Luthor dahil birçok karakteri göreceğiz.