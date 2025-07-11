The Office Hayranlarına Müjde: The Paper'ın Yayın Tarihi Açıklandı

The Office'in spin-off dizisi The Paper'ın yayın tarihi belli oldu. Peki, merakla beklenen The Paper ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

The Office'in spin-off dizisi The Paper'ın yayın tarihi açıklandı. İzleyiciler ile buluşmaya hazırlanan yeni dizinin konusu ve oyuncuları da belli oldu. Peki, duyurulduğu günden itibaren merakla beklenen The Paper ne zaman çıkacak?

The Paper Yayın Tarihi

The Office ile aynı evrende geçecek The Paper dizisi 4 Eylül 2025 tarihinden itibaren dijital yayın hizmeti Peacock üzerinden yayınlanmaya başlayacak. En iyi sitcom dizileri arasına katılmaya hazırlanan The Paper'ın yaratıcıları arasında Greg Daniels ve Michael Korman yer alıyor.

The Paper Oyuncuları

  • Domhnall Gleeson
  • Sabrina Impacciatore
  • Melvin Gregg
  • Chelsea Frei
  • Ramona Young
  • Tim Key

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The Paper'ın oyuncuları arasında Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Melvin Gregg ve Chelsea Frei dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor. Bu oyuncuların canlandıracağı karakterlerin detayları henüz bilinmiyor.

Dizide The Office'ten tanıdığımız  Steve Carell (Michael Scott), Jenna Fischer (Pam Beesly), John Krasinski (Jim Halpert) ve Rainn Wilson (Dwight Schrute) gibi isimlerin yer almaması bekleniyor.

The Paper Konusu

Sitcom ve sahte belgesel (Mockumentary) türlerindeki The Paper, batmakta olan bir gazeteye odaklanacak. Tıpkı The Office'teki gibi belgesel ekibinin gözünden olaylara tanık olacağız.

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