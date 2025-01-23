Sporcuların Kesinlikle Kaçırmaması Gereken Fırsat: Supernova 2 Gözlükler

Oakley ve Meta iş birliğinin bir yansıması olan Supernova 2 akıllı gözlük serisi, özellikle sporcuların çok hoşuna gidecek bir model. Uzun mesafe koşucuları ve sporcular için özel olarak geliştirilen bu gözlükler, kullanıcıların antrenmanlarını ve yarış performanslarını artırılmış gerçeklik (AR) özellikleri olmamasına rağmen tatmin edici bir performans sunmayı başarıyor. İşte teknik detayları satış fiyatı...

AR Yok Ancak AI Var

Oakley'in bu yeni cihazında artırılmış gerçeklik (AR) özellikleri bulunmuyor, ancak bu anlayış, ilk nesil bir ürün için kabul edilebilir. AR teknolojisi sporcular için olmazsa olmaz bir nitelik olarak öne çıkmıyor. Ancak bu gözlüğün güzel tarafı, yapay zeka (AI) ile donatılmış olması.

Kullanıcılar, antrenman sırasında yapay zeka ile iletişim kurarak tempo, kalp atış hızı ve diğer istatistikler hakkında bilgi alabiliyorlar.

Meta AI, kullanıcıya daha akıllı yanıtlar vermek için ortalanmış kamerayı kullanıyor. Bu kamera çevreyi algılama yeteneğine sahip. Ayrıca koşucuların güvenli bir deneyim elde etmesi için ekstra önlemler de alıyor.

Supernova 2 Akıllı Gözlük Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Meta ve Oakley, gözlüklerin fiyatını henüz açıklamadı. Ancak tahminler, mevcut Oakley Sphaera modellerinin fiyatlarıyla Meta Ray-Ban akıllı gözlüklerin fiyatı arasında bir yerde duracağını söyleyebiliriz.

Mevcut Oakley Sphaera modelleri $231 - $281 arasında. Meta Ray-Ban modelleri ise $299.

AR Destekli Meta Modeli Hipernova için biraz kesenin ağzını açmak gerekebilir, zira $1,000 etiketle çıkması bekleniyor.

Bu bilgiler doğrultusunda, yeni Oakley akıllı gözlüklerin $300 - $700 aralığında olması bekleniyor.