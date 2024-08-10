YouTube Öksüz Kaldı: Eski CEO Susan Wojcicki Hayatını Kaybetti!

YouTube'un bugünlere gelmesine büyük pay sahibi olan Susan Wojcicki hayatını kaybetti. 9 yıl boyunca YouTube CEO'luğu yapan ve aynı zamanda Google'ın kuruluşunda yer alan Wojcicki'nin akciğer kanseri nedeniyle vefat ettiği açıklandı.

YouTube Artık Eskisi Gibi Değil: Susan Wojcicki Hayatını Kaybetti

Eski YouTube CEO'sunun ölümü, kocası Dennis Troper tarafından duyuruldu. Açıklamada, Wojcicki'nin yaklaşık iki yıldır akciğer kanseriyle mücadele ettiği ve 9 Ağustos tarihinde 56 yaşındayken hayatını kaybettiği belirtildi. Troper, eşinin ölümüyle ilgili şu ifadeleri kullandı;

Susan Wojcicki'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle paylaşıyorum. 26 yıllık sevgili eşim ve beş çocuğumuzun annesi, 2 yıldır küçük hücreli dışı akciğer kanseriyle yaşadıktan sonra bugün bizi terk etti. Susan benim sadece en iyi arkadaşım ve hayat arkadaşım değildi, aynı zamanda parlak bir zekaya, sevgi dolu bir anneye ve birçok kişi için de sevgili bir arkadaştı. Ailemiz ve dünya üzerindeki etkisi ölçülemezdi. Kalbimiz kırık ama onunla geçirdiğimiz zamanlar için minnettarız. Bu zor dönemden geçerken lütfen ailemizi aklınızda tutun.

Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai de eski iş arkadaşının ölümünün ardından hislerini paylaştı;

Sevgili arkadaşım Susan Wojcicki'yi iki yıl kanserle mücadele ettikten sonra kaybetmenin inanılmaz üzüntüsü içerisindeyim. O, Google'ın tarihinin herkes kadar özünde yer alıyor ve dünyayı onsuz hayal etmek zor. O, dünya üzerinde muazzam bir etki bırakan inanılmaz bir insan, lider ve arkadaştı ve ben de onu daha iyi tanıyan sayısız Google çalışanından biriyim. Onu çok özleyeceğiz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!