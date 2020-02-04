Switch, Önceki Nintendo Konsollarından Daha Uzun Ömürlü Olacak

Bu nesle kadar konsol savaşları Sony ve Microsoft arasında yaşanıyordu ama artık bu ikiliye Switch ile Nintendo da dahil oldu. Eski konsollar kısa sürede geri planda kalıyorlardı bildiğiniz gibi ama güncel konsol için aynı şeyin olmayacağı aşikar. Konsol üreticisi, Switch konsolunun yaşam döngüsünün öncekilere göre daha uzun olacağını söylüyor.

Nintendo, yakın bir zaman önce 2020 yılının üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin olarak yatırımcılar ve analistler için konferans gerçekleştirdi. Konferansın sonunda da yatırımcıların ve analistlerin kafalarındaki soruların cevaplarını doğrudan kaynağından alabildikleri bir Soru-Cevap seansı düzenlendi.

Bu seans sırasında konuşan başkan Shuntaro Furukawa, Switch ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Amiral gemisi Switch modeline ek olarak, sadece taşınabilir olarak oynanan Switch Lite modelini satışa sunmuştuk. Mevcut pazara da bakıyor ve konsol üretimi için düşünülebilecek birçok farklı yöntemin olduğunu hissediyoruz. Diğer yandan, yazılım da çok önemli. Yani kısa vadede, Nintendo Switch kurulu sistemi genişlemeye devam ederken yazılıma da fazlaca odaklanmalıyız. Ana odağımızı Nintendo Switch üzerinde yoğunlaştırarak, önceki Nintendo konsollarından daha uzun bir yaşam döngüsüne sahip olacağımızı hissediyoruz." diyen Furukawa, sözlerine şöyle devam etti: "Bizim için en önemli şey Nintendo Switch'in ivmesini sürdürüp sürdüremediğimiz. Buna ek olarak devamlı yeni yazılım sunmak. Bunun, bu zamana kadar satışa sunduğumuz yapımları satma gayretimize devam etmek için çok önemli olduğuna inanıyoruz."

NX kod adıyla geliştirilmiş olan Switch, 2017 yılının Mart ayında satışa sunulmuştu. Önümüzdeki ay, Switch üçüncü yaşına basmış olacak ve yıl sonu itibarıyla 52.48 miyon ünitelik bir satış rakamı elde edildi. Konsol üreticisi için öncelikli hedef Wii ile sağlanan 102.63 milyonluk satış rakamını geçmek olacak. Nihai hedef ise yüz elli milyondan fazla satışa imza atmış olan el konsolu DS. Bakalım Nintendo kendisine koyduğu hedefleri aşmada başarılı olacak mı?