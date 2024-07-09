iPhone'dan Sonraki En Büyük İcat! Apple'ın Robot'u Nasıl Olacak?

Apple, yakında piyasaya süreceği yeni bir ürünle ev teknolojilerinde devrim yaratmayı planlıyor. Mark Gurman'ın Bloomberg üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Apple Intelligence özellikleri artık iPhone, Mac ve iPad'lerle sınırlı kalmayacak.

Yeni nesil Siri gibi özelliklerin HomePod gibi ürünlere gelmemesi hayal kırıklığı yaratsa da, Apple'ın ilk ev cihazı olan bir table-top robot ile bu eksiklik giderilecek.

Apple'dan Table-top Robot ile Yenilikçi Adım

Apple Watch Series 10'da Apple Intelligence özellikleri olmasa da, yeni çipiyle bu özelliklerin temelini atabilir. Apple Intelligence özelliklerinin ev cihazlarına gelmesiyle ilgili beklentiler ise table-top robotla karşılanacak.

Apple, geliştirdiği bu robotik cihazla kullanıcı deneyimini FaceTime gibi video aramalarında kişiye özel hale getirmeyi hedefliyor.

Bu cihazın geliştirilme süreci henüz erken aşamada olmasına rağmen, Apple'ın robotik projeleri arasında en ileri seviyede olanı olarak öne çıkıyor.

Apple'ın mevcut HomePod gibi ürünlere Apple Intelligence desteği gelmeyecek olması anlaşılabilir bir durum, çünkü bu ürünler AI özellikler için yetersiz kalıyor.

Ancak bu yeni rapor, yeni nesil bir HomePod'un dahi Siri gibi yeni özellikleri destekleyecek bir güncelleme almayacağını gösteriyor. Bunun yerine, ileri düzey robotik bir cihazın piyasaya sürülmesini beklememiz gerekecek.

Apple kullanıcıları, yeni ve geliştirilmiş Siri özelliklerini arzu eden HomePod hayranları için bir süre daha bekleyiş devam edecek gibi görünüyor.