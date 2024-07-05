Apple'ın İki Yeni iPad Üzerinde Çalıştığı Ortaya Çıktı: Peki Hangi İşlemcilerle Gelecekler?

Apple hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Mayıs ayında iPad Pro 2024 ve iPad Air 2024'ü tanıtmıştı. Peki yıl sonundan önce daha fazla iPad gelecek mi? Bugün yaşanan yeni bir gelişme bu sorunun yanıtını veriyor olabilir.

Yakın zamanda keşfedilen bazı Apple kodları, Apple'ın gelecekteki birkaç iPad modelini ortaya çıkarmış olabilir. Söz konusu kod Nicolás Álvarez tarafından bulundu ve Aaronp613 tarafından X'te yayınlandı.

Kodda dört iPad modeli listeleniyor. Her iki ürün için de uzun süredir yeni bir model gelmediğinden bu kodun temel iPad ve iPad mini'nin yeni yalnızca Wi-Fi ve Wi-Fi + Cellular versiyonları için olduğu varsayılabilir.

Yeni iPad ve iPad mini, A16 ve A17 İşlemci ile Gelebilir

Kodlara göre iPad'in (11. nesil) A16 işlemciye sahip olması beklenirken, iPad mini (7. nesil) A17 işlemciye sahip olabilir. Eğer sızıntılar gerçeğe dönüşürse Her iki model de önceki tablet modellerinde kullanılan işlemcilerden tam iki nesil atlamış olacak.

Apple'ın yeni Apple Intelligence yapay zekâsı, A17 Bionic işlemci ya da daha yeni bir versiyon gerektirecek. Bu nedenle yeni iPad mini'nin yeni teknolojiyi desteklemek için en azından bu işllemciye sahip olması gerekecek ancak bir sonraki iPad mini'de bunun yerine iPad Air'de (2024) bulunan M2 işlemci yer alabilir.

Mevcut iPad Ekim 2022'de, son iPad mini ise Ekim 2021'de tanıtılmıştı. Apple bu modellerin yeni versiyonlarını çıkarmaya karar verirse Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen iPhone 16 serisinin duyurusunun ardından bu duyurular da büyük olasılıkla Ekim ayında gerçekleşecek.

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