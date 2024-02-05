Tablet Reis Olarak Bilinen Onurcan Güzel'in Hayatı Herkesi Duygulandırdı! (Video)

Yıllar önce yaptığı tablet kutu açılımı videosu ile viral olan “Tablet Reis” olarak da bilinen Onurcan Güzel’in zorluklarla dolu hayatına YouTuber Testo Taylan videosu ile herkese ayna tuttu.

2013 yılında tablet kutusunda hıyar çıkararak internet tarihinin unutulmaz bir figürü haline gelen Tablet Reis, YouTuber Testo Taylan’ın videosunda herkesi duygulandırdı.

Geçtiğimiz yıllarda farklı bir tarzı ile gündeme tekrar gelen Onurcan Güzel, linç dolu yorumlar sonrasında yeniden eski halini almıştı.

Onurcan Güzel, Gelişim Bozuklu ve Kalp Rahatsızlığı ile Mücadele Ediyor

Testo Taylan isimli YouTube kanalına konuk olan Onurcan Güzel, videoda birçok acı itirafta bulundu. Sosyal medyada gördüğü linçlerle birlikte hayatını ve yaşam tarzını gizlediğini belirten Güzel, ilk kez dile getirdiği itiraflarda bulundu.

Genetik olarak gelişme bozuklu olduğunu belirten Güzel, 35 kilo olduğunu ve hem kilosu hem de vücudundan hiç mutlu olmadığını söyledi. 22 yaşında olan Güzel, 2020’de babasını kaybettikten sonra intihar girişimde bulunduğunu ve yoğun bakımda yattığı belirtti.

Yoğun olarak depresyonda olduğunu söyleyen Güzel, sosyal medyada ağır linçlere uğradığını ve hayatından hiç mutlu olmadığını de söyledi. Babasını kaybettikten sonra annesinin evlendiğini söyleyen Onurcan, Malatya’daki evlerinin deprem nedeniyle hasar gördüğünü ve şu an halası ve ağabeyi ile Mersin’de yaşadığını söyledi.

Testo Taylan’ın Tablet Reis videosunun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz:

Son olarak Testo Taylan’ın videosu sayesinde Onurcan Güzel için bağış toplandığını da belirtelim.