Take-Two 378 Milyon Dolarlık Satın Alımla Futbol Pazarına Giriyor

Take-Two'nun Nordeus satın alımı resmen onaylandı. Sırbistan merkezli geliştirici Nordeus, Top Eleven isimli futbol oyunuyla mobil pazarda önemli bir kitleyi elinde barındırıyor. Take-Two ise son zamanlarda yaptığı mobil yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Take-Two, geçtiğimiz günlerde mobil oyunlar bölümünü güçlendiren bir satın alımda bulunduğunu açıkladı. Oyun geliştiricisi, Top Eleven'ın yaratıcısı Nordeus'u ele geçirmesiyle futbol ve menajerlik pazarına resmen girdi.

Top Eleven futbol menajerlik oyunu ile tanınan Sırbistan merkezli ekip, şirketin Socialpoint (2017'de satın alındı) ve Playdots'u (2020'de satın alındı) içeren mobil odaklı geliştiriciler listesine katılıyor.

Take-Two'nun Nordeus satın alımı 400 milyon dolara çıkabilir

Take-Two ödemeyi, 225 milyon dolarlık nakit ve hisseler üzerinden yapacak, ancak belirli eşiklere ulaşılırsa fiyat 378 milyon dolara kadar yükselebilir. CEO Branko Milutinović, CCO Milan Jovović, CTO Ivan Stojisavljević ve COO Tomislav Mihajlović dahil olmak üzere Nordeus yönetimi, Milutinović'in Take-Two'nun Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil Cihaz Başkanı Nir Efrat'a rapor vermesiyle Nordeus stüdyosunu yönetmeye devam edecek.

Take-Two Başkan Yardımcısı, Strateji ve Bağımsız Yayın Başkanı Michael Worosz verdiği demeçte, "Nordeus'tan ilk kez 2014'te haberdar oldum. Top Eleven (mobil pazarda) iyi bir trend izliyordu" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:

"Take-Two'nun mobil cihazlarla gerçekten ilgilenmeye başladığı zamanlardı. Genellikle birçok şeyi ilk pazarlayan biz değiliz, ancak genellikle bir pazara geldiğimizde en iyisi olmaya çalışırız. Başarıyı gözlemledik. halka açık bir şirket olma yolunda Zynga'nın keyif aldığı bir deneyimdi. Scopely'ye yatırım yaptık ve mobil yayıncılık hakkında çok şey öğrendik. Bu süre zarfında Nordeus'u takip ettim, bu yönetim kategorisiyle özellikle mobilde ilgilendik çünkü kendine çok güveniyordu. 2020'de SocialPoint CEO'su Horacio Martos bizi Branko ile temasa geçirdi."

Worosz, "Top Eleven, futbol pazarları olan Avrupa, Güney Doğu Asya ve Latin Amerika'da son derece popüler. Bugün ABD'de nispeten daha küçük bir kitleye sahip. Ancak büyüyor ve biz bu kitleyle konuşma konusunda oldukça iyiyiz" dedi.

Nordeus yöneticilerinden Milutinović ise, "Hem eğitim açısından hem de genel ekosistem açısından elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. On yıl önce geriye dönüp baktığımda oyunla ilgili hiçbir şey yoktu. Sadece oyun kurucularından biriydik. Bugün 150 şirketiniz var. Bazıları oldukça başarılı olanlar da dahil olmak üzere Sırbistan'dan oyunlar yapıyor" ifadelerini kullandı.