Minion Rush İndirme Sayısı Dudak Uçuklatıyor!

Minion Rush indirme sayısı ile büyük bir başarının altına imza attı. Gameloft, popüler mobil oyunun toplamda kaç kez indirilidiğini bir video ile duyurdu. Sonsuz koşu türündeki yapıma ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Minion Rush İndirme Sayısı 1 Milyara Ulaştı

Illumination, Universal ve Gameloft iş birliği ile geliştirilen Minion Rush, 10 Nisan 2013 yılında mobil platformlara çıkışını gerçekleştirdi. Kısa süre içerisinde dünya genelinde popüler olan mobil oyun, çok sayıda oyuncu tarafından beğenildi.

Sonsuz koşu türündeki Minion Rush, oldukça büyük bir başarı elde etti. Gameloft firması, oyunun ne kadar indirildiğini bir video eşliğinde duyurdu. Aktarılan bilgilere göre mobil oyun, 1 milyar indirme sayısına ulaştı. Böylece popüler sonsoz koşu oyuun, PUBG Mobile ve Pokemon Go gibi oyunların arasına katılmayı başardı.

7 yaşından büyük olan mobil oyun günümüzde hala oldukça popüler durumda. Geliştirici ekip, sürekli olarak güncellemeler yayımlayarak ve yeni içerikler ekleyerek oyunun güncel kalmasını sağladı. Böylece oyun, günümüzde dahi güncel kalmayı başardı.

Paylaşılan istatistiki bilgilere göre oyuncular bugüne kadar toplamda 347 milyar 618 milyon 304 bin km yol katetti. Oyuncular bu zamana kadar toplamda 3,4 milyar saat Minion Rush oynadı. Gameloft, oyunun büyük başarısını kutlamak için bir etkinlik başlattı. Oyuncular, etkinlik süresi boyunca 33 milyar muz toplayabilirse özel bir kostüm açılacak.

Başarılı grafiklere sahip olan Minion Rush'ta amaç tıpkı diğer sonsuz koşu oyunlarında olduğu gibi en yüksek puanı elde etmeye çalışmak. Bunun yanı sıra muzları da toplamamız gerekiyor. Elbette bu pek de kolay olmuyor.

Gameloft tarafından yayımlanan 46 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Minion Rush'ı indirmek için aşağıda yer alan "İndir" butonuna tıklayabilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra oyunun tanıtım sayfası açılacaktır. Ekranın sol kısmında yer alan "İndir" butonuna tıklayarak cihazınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Popüler sonsuz koşu oyununun 1 milyar indirme sayısına ulaşması hakkında ne düşünüyorsunuz? Mobil oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.