Take-Two, GTA Dışında Farklı Oyunlarını da Netflix'e Getirmek İstiyor!

Kısa bir süre önce GTA üçlemesi (III, Vice City ve San Andreas) Netflix'in oyun platformuna taşındı ve efsanevi üçlü oyun abonelerin kullanımına sunuldu.

Netflix'in teklifini güçlendiren kükreyen bir başarıydı ve on milyonlarca kullanıcının pervasızca oyunlara daldığı bildirildi.

Bu başarının ardından, GTA'nın uzun süredir yayıncısı olan Take-Two'nun CEO'su, GTA'yı Netflix'e getiren anlaşma hakkında olumlu konuştu ve yayın platformuna daha fazla oyun getirmeyi çok istediğini söyledi.

Take-Two ve 2K Oyunlar Netflix’e Gelebilir

Oyunlar dünya üzerindeki en popüler eğlence aracı haline geldikçe, daha fazla platform sağlayıcısı da bu oyunları kendi tekliflerine dahil etmek istiyor. Netflix bunu özellikle oyun teklifiyle iyi bir şekilde yaptı ve platformda kullanıcıların örnek almak için zaman kaybetmediği bir dizi üst düzey oyun barındırdı.

Teklifin en önemlisi tartışmasız GTA üçlemesi oldu ve tek başına Netflix Gaming'in ölçüsüz bir şekilde popülerleşmesine yardımcı olmuştur.

Yakın zamanda yapılan bir kazanç çağrısında GTA üçlemesi konusu gündeme geldi ve Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick anlaşmadan ve platformun geleceğinden övgüyle bahsetti:

“Netflix ile daha fazlasını yapmak isteriz. Kim istemez ki? Tüketiciler orada olmaktan mutlu olduğu sürece ve bu anlaşmaların ekonomisi mantıklı olduğu sürece devam etmesini isteriz.”

Teknoloji her geçen gün daha da keskinleşirken, hayranlar hangi Take-Two ürünlerinin Netflix platformunda yer alabileceğini merak ediyor.

Belki GTA IV gibi eski bir GTA oyunu, Borderlands, WWE veya Mafia gibi bazı 2K oyunları ya da The Outer Worlds veya Rollerdrome gibi örnekler Netflix’e gelebilir. Sizce hangi Take-Two oyunu Netflix'e gelecek?