Takipçilerine Banyo Suyu Satan Instagram Yıldızının Hesabı Kapatıldı

Banyo suyu satarak sosyal medyada kullanıcılar tarafından büyük tepkiler gören Instagram fenomeni Belle Delphine'in Instagram hesabı bu sabah kapatıldı. Hesabın, gelen şikayetler doğrultusunda askıya alındığı düşünülüyor.

Belle Delphine isimli cosplay ve Instagram yıldızı 4.5 milyon takipçiye sahipti ve bu yıl iki dublörle internet şöhretine kavuştu. Özellikle banyo suyunu 30 dolara satmasıyla çok konuşulan Delphine'in Instagram topluluk kurallarını ihlal ettiği gözlemlendi. Hesabın engellenmesine yönelik ilk yorumlar, şikayet doğrultusunda kapatıldığı yönünde.

Japon anime ve manga pornografisinde kullanılan ahegao yüzleriyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran Belle Delphine, konu hakkında açıklamada bulunmadı. Fenomenin hesabına giriş yaptığınızda "Üzgünüz, bu sayfa mevcut değil" uyarısını veren Instagram, Delphine'nin topluluk kurallarını ihlal ettiği için kaldırıldığını söylüyor.

Ayrıca Delphine'nin profilinin kaldırılması, Instagram'ın hesap yönetim politikalarını güncellediğini duyurmasından birkaç saat sonra gerçekleşti. Fakat Delphine'in böyle bir uyarı alıp almadığı bilinmiyor. Peki ya siz banyo suyu satan bu Instagram fenomeni hakkında ne düşünüyorsunuz?