TWD Evreninde Geçen Tales of the Walking Dead Duyuruldu

The Walking Dead evreninde geçen yeni bir dizi duyuruldu. Gerçekleşen duyuru ile birlikte Tales of the Walking Dead olarak isimlendirilen yeni dizinin yayın tarihi dahil olmak üzere bazı detayları belli oldu. Yeni zombi dizisine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Tales of the Walking Dead Ne Zaman Çıkacak?

AMC, The Walking Dead (TWD) evreninde geçen yeni bir dizinin duyurusunu gerçekleştirdi. Dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşacak ve her bölüm ortalama bir saat uzunluğunda olacak. Dizide yeni karakterlerin yanı sıra TWD evrenindeki bazı karakterler de yer alacak.

The Walking Dead ve Fear the Walking Dead'in yazarı ve yapımcısı Channing Powell, yeni yapımda dizi sorumlusu olarak görev yapacak. The Walking Dead'de içerik sorumlusu olan Scott M. Gimple da proje de yer alacak.

Duyurulduğu ilk günden itibaren dünya genelinde çok sayıda TWD hayranı tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan dizinin yayın tarihi de belli oldu. Aktarılan bilgilere göre dizinin ilk sezonu 2022 yılının yaz aylarında yayımlanacak.

AMC Networks ve AMC Studios'da görevli Dan McDermott, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. McDermott, yaptığı açıklamada, "Bu dünyada çok çeşitli zengin ve ilgi çekici hikaye anlatımı için çok fazla potansiyel bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Diziye ilişkin önemli bilgiler paylaşan McDermott, "Tales of the Walking Dead'in epizodik antoloji formatı bize hayranları eğlendirme olanağı verecek ve bunun yanı sıra yeni izleyiciler için bir başlangıç noktası olacak" şeklinde konuştu.

TWD evreninde geçen yeni dizinin oyuncu kadrosu ile ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı. Dolayısıyla dizide hangi oyuncuların yer alacağı henüz bilinmiyor.

The Walking Dead 11. Sezon 2. Kısım Yayın Tarihi

Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan The Walking Dead isimli zombi dizisinin 11. sezonu üç kısımdan oluşacak ve her kısımda sekiz bölüm yer alacak. Final sezonunun ilk kısmı geçtiğimiz günlerde sona ermişti. İkinci kısım 20 Şubat 2022 tarihinde yayımlanmaya başlayacak. 11. sezonun son kısmı ise önümüzdeki yılın ikinci yarısında izleyiciler ile buluşacak.