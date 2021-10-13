Squid Game İzlenme Sayısı ile Rekor Kırdı!

Squid Game izlenme sayısı ile dudak uçuklattı. Popüler dijital yayın hizmeti Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre dizi büyük bir başarının altına imza attı. Dizinin bugüne kadar 111 milyon kişi tarafından izlendiği açıklandı.

Squid Game İzlenme Sayısı ile Büyük Başarı Elde Etti

Geçtiğimiz ay yayımlanan Squid Game, kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Aksiyon, gizem ve dram ögelerine sahip olan dizi, dünyanın dört bir yanındaki izleyiciye çok kısa bir süre içinde ulaşmayı başardı.

Popüler dijital yayın hizmeti Netflix, Squid Game dizisinin bugüne kadar kaç kişi tarafından izlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Squid Game, 25 gün içerisinde 111 milyon kişi tarafından izlendi. Böylelikle popüler dizi rekor kırmayı başardı.

Aralık ayında yayımlanan Bridgerton, ilk 28 gün içerisinde 82 milyon kişi tarafından izlenmişti. İlk sezonu 9 bölümden oluşan Squid Game, Bridgerton'u sadece 25 günde geçti. Elbette Netflix'te bir içeriği sadece 2 dakika izleyip kapatan kullanıcıların da izleyici sayısına eklendiğini unutmamak gerekiyor. Yani açıklanan miktarın tamamı bu iki dizinin tüm bölümlerini izlememiş olabilir.

Squid Game Konusu Nedir, Nasıl izlenir?

Dizinin merkezinde katılımcıların büyük miktarda para kazanması için hayatlarını riske attığı çocuk oyunları yer alıyor. Güney Kore'nin yarışma programlarına olan tutkusundan ilham alan Squid Game, ödül için yarışan 456 kişi ile başladı.

Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.

Dizide Gong Yoo'nun canlandırdığı yarışma görevlisi, Lee Jung-jae tarafından canlandırılan Seong Gi-hun'a 8 haneli bir telefon numarası veriyor. Seong Gi-hun, borçlarından ötürü hayatını sürdüremediğinden, annesine ve kızına bakamadığından ötürü teklifi kabul ediyor ve bunun ardından yarışmaya 456. yani sonuncu olarak katılım sağlıyor.

Tüm dünyada çok popüler olan dizinin tüm sezonunu Netflix isimli dijital yayın platformu üzerinden izleyebilirsiniz.

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