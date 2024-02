Tarantino’nun Yeni Filminde Detaylar Netleşiyor: Başrolde Kim Olacak?

Brad Pitt, Quentin Tarantino'nun son filmi olan "The Movie Critic"te başrol oynamaya hazırlanıyor. İkili daha önce 2019'da "Once Upon a Time in Hollywood" adlı filmde bir araya gelmiş ve bu rol, Pitt'e En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ilk Oscar'ını getirmiştir.

Tarantino'nun yeni filmi, 1977 Los Angeles'ında geçecek ve kurgusal bir yayın olan "The Popstar Pages" için eleştiri yazan bir karakteri konu alacak. Tarantino'nun açıklamalarına göre, film gerçek bir olaydan esinleniyor.

Brad Pitt'in hangi rolü oynayacağı şu anda belirsizliğini koruyor. Tarantino, geçen yıl Cannes Film Festivali'nde yaptığı açıklamada, başrol karakterin "35 yaş civarında" biri olacağını ve "benim için yeni bir başrol erkek oyuncu" olacağını belirtmişti.

Tarantino, Pitt'i "son film yıldızlarından biri" olarak tanımlamıştı. "Once Upon a Time in Hollywood" filmi dünya çapında 377 milyon dolarlık bir hasılat elde etmişti.

Brad Pitt, son olarak aksiyon gerilim filmi "Bullet Train" ve şov dünyası dramı "Babylon"da başrol oynadı. Yakın gelecekte, Apple'ın gerilim filmi "Wolfs"ta George Clooney ile ekrana gelecek. Ayrıca, Joseph Kosinski'nin yönettiği adı henüz belirlenmemiş bir F1 filmde Javier Bardem ve Damson Idris ile birlikte başrolde yer alacak.