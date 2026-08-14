Dev İndirim: Türkçe Destekli Araba Tamir Etme Oyunu Çok Ucuzladı

Simülasyon türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir kampanya başladı. Steam'de yer alan kampanya ile beraber Car Mechanic Simulator 2018 indirime girdi. Böylece çok sevilen araba tamir etme oyununu daha uygun fiyata satın almak mümkün hâle geldi. Peki, Car Mechanic Simulator 2018 kaç TL'ye satılıyor?

Car Mechanic Simulator 2018'in Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de Car Mechanic Simulator 2018'in standart sürümü yüzde 91 oranında indirime girdi. En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Car Mechanic Simulator 2018'in standart sürümü 10.49 dolar (502 TL) yerine 94 sent (45 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 27 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

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Steam'de ayrıca Low-Budget Repairs ve Car Mechanic Simulator 2018'in yer aldığı bir paket yüzde 61 oranında indirime girdi. Bu paket 17.53 dolardan (938 TL) 6.92 dolara (331 TL) düştü. Bu arada 90'lı yıllarda geçen Low-Budget Repairs'ta bir tamirciyi kontrol ediyoruz. Evlerde bozulan eşyaları tamir etmeye çalışıyoruz. Car Mechanic Simulator 2018'de ise otomobilleri tamir ediyoruz.

Car Mechanic Simulator 2018 Fragmanı

Car Mechanic Simulator 2018 Nasıl Bir Oyun?

Car Mechanic Simulator 2018, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Red Dot Games tarafından geliştirilen oyunda otomobil tamircisini kontrol ediyoruz. Müşterilerin getirdiği araçlardaki sorunları bulmak için test sürüşü yapabiliyoruz Ayrıca parçaları tek tek söküp yenisiyle değiştirebiliyoruz.

Otomobil mekaniğinin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyan bu oyunda arabanın motoruna ve diğer parçalara yakından göz atma fırsatı elde ediyoruz. Oyunda zamana karşı yarışmıyoruz. Yani tamir etme sürecini sakin bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Tamir işleminin yanı sıra çok eski otomobilleri satın alıp restore edebiliyoruz.

Yayıncılığını PlayWay'in üstlendiği oyun 2017 yılının Temmuz ayında piyasaya sürüldü. Başarılı oynanış sistemine sahip olan yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor. Oyunda ayrıca Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut. Bu arada oyunun Steam'deki en son incelemelerinin "çok olumlu" durumda olduğunu belirtelim.

Car Mechanic Simulator 2018'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya daha yeni bir işletim sistemi

Windows 7 (64 bit) veya daha yeni bir işletim sistemi İşlemci: Intel Core i3 3.0 GHz

Intel Core i3 3.0 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB

NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB DirectX: Sürüm 11

Car Mechanic Simulator 2018'in Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 (64 bit) veya daha yeni bir işletim sistemi

Windows 7 (64 bit) veya daha yeni bir işletim sistemi İşlemci: Intel Core i5 3.4 GHz

Intel Core i5 3.4 GHz RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB DirectX: Sürüm 11

Car Mechanic Simulator 2018 Kaç GB?

Car Mechanic Simulator 2018'in yüklenebilmesi için en az 20 GB depolama alanı gerekiyor. Yeterli boş alan yoksa artık oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bunun için program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araçlar, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapıyor. Böylece kullanılabilir alan kolayca artıyor.

Editörün Yorumu

Simülasyon türünü seven biri olarak Car Mechanic Simulator 2018'i daha önce oynamıştım. Başarılı oynanış sistemine sahip olan bu oyunu çok beğenmiştim. Özellikle Binlerce parçayı tek tek sökmek, arızayı tespit etmek ve her bir vidayı doğru sırayla sıkmak gibi işlemler sayesinde oldukça keyifli bir deneyim elde ediliyor. Özellikle arka planda şarkı dinlemek oyunu daha da keyifli hâle getiriyor. Oyunda tamir etme işleminin yanı sıra paslı ve hurda araçları alıp onları restore etme imkânı da mevcut.