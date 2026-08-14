120Hz Ekranlı iPhone 18 Geliyor! Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Apple'ın yeni iPhone modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda iPhone 18'in tanıtım tarihi ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre Apple'ın yeni telefonu önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

iPhone 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18'in 2027 yılının ilk çeyreğinde yani ocak, şubat veya mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Yani iPhone 18'i bu yıl görmeyeceğiz. Tanıtımla birlikt etelefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iPhone 17 serisinde tüm modeller aynı gün tanıtılmıştı.

Apple tarafından 2026 yılının Eylül ayında düzenlenecek etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Ultra tanıtılacak. Bu arada iPhone Ultra'nın Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olacağını belirtelim. 7,8 inç ekran büyüklüğüne sahip katlanabilir telefon, 12 GB RAM, A20 PRo işlemcisi ve 4.883 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelecek.

iPhone 18 Türkiye'de Satılacak mı?

iPhone 18'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de iPhone 17e, iPhone 17 serisi ve iPhone 16 serisi dahil olmak üzere Apple'ın çok sayıda telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 18 de Türkiye'de satışa sunulacaktır.

iPhone 18'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 84 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. iPhone 18'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 88 bin TL'ye satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

iPhone 18'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre iPhone 18'in ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksekse o kadar akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. 120Hz akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değer. Örneğin menüler arasında gezerken ve web sayfalarında kaydırma yaparken avantaj elde ediliyor. Hatta yüksek yenileme hızı, PUBG Mobile gibi çevrim içi rekabetçi oyunlarda da oldukça önemli.

Yüksek yenileme hızına sahip cihazlarda ekrana saniyede daha fazla kare yansıyor. Böylece oyunda rakibin hareketini standart bir ekrana kıyasla birkaç milisaniye daha erken görülebiliyor. Yüksek yenileme hızının dezavantajı da bulunuyor. Yüksek yenileme hızı, işlemcinin ve GPU'nun sürekli olarak daha fazla kare üretmesine neden oluyor. Bu durumdan pil ömrü olumsuz yönde etkileniyor.

LTPO özelliği sayesinde ekran o an bakılan içeriğe göre yenileme hızını gerçek zamanlı olarak ayarlıyor. Yani web tarayıcısında bir metin okurken yenileme hızı düşürülüyor, oyun oynarken yenileme hızı yükseltiliyor. Bu, arka planda otomatik olarak gerçekleştiğinden dolayı kullanıcılar fark etmiyor. Böylece hem akıcı ekran deneyimi hem de daha uzun pil ömrü elde ediliyor.

iPhone 18'de de LTPO özelliğinin yer alacağını belirtelim. Bu arada Super Retina XDR OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca ço kcanlı renklere sahip. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iPhone 17'de 6,3 inç ekran boyutu, 1206 x 2622 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık mevcut.

Editörün Yorumu

iPhone 18'in Pro serisi ile birlikte tanıtılmayacak olması şaşırttı. Önceki yıllarda seride yer alan tüm modeller aynı gün tanıtılmıştı. Dolayısyıla ortaya atılan iddia doğruysa yeni iPhone modellerinin çıkış takviminde önemli bir değişiklik yapılacak. Bu arada Apple, iPhone 16 ve önceki standart modellerde 60Hz ekran yenileme hızına yer veriyordu. 120Hz yalnızca Pro serisine özeldi.

Teknoloji devi, iPhone 17 serisiyle birlikte 120Hz yenileme hızını standart iPhone modeline de taşıdı. Böylece 120Hz, yeni iPhone serilerinde bir standart hâline geldi. iPhone 18'de de 120Hz yenileme hızı yer alacak. Bu sayede çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Bunun yanı sıra Super Retina XDR OLED, çok canlı renklere sahip olduğundan dolayı telefon kullanımını çok keyifli hâle getiriyor.